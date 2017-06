Contralor Alarcón negó haber grabado al ministro Thorne

El contralor general de la República, Edgard Alarcón, negó haber grabado las reuniones que sostuvo con los ministros de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne; y con el de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra”; y reiteró que no renunciará al cargo. “Lo rechazo categóricamente, esta institución y mi persona no tenemos esas prácticas”, dijo en conferencia de prensa, donde aclaró las nuevas denuncias en su contra.

Explicó que la reunión con el ministro de Economía, Alfredo Thorne, tuvo como finalidad pedir una partida adicional de 13.3 millones de soles para las labores de la Contraloría, y evaluar la entrega del 1 % de los S/ 20,000 millones destinados a la reconstrucción del país.

“No quiero pensar que no quieren control, que quieran que los corruptos del país sigan amasando fortunas sin control, y que, como el informe salió negativo a Chinchero, también están tomando medidas y no me aprueban el presupuesto adicional”, indicó.

Comentó que su institución está realizando una auditoría a los de bonos de la deuda pública por US$ 6,000 millones, además de haber emitido un informe de opinión previa de los bonos de la refinería de Talara por US$ 2,000 millones, donde han hecho recomendaciones. En ese marco, dijo que la Contraloría será firme en su trabajo de control.

RESPONDE A DENUNCIAS

Alarcón también dijo que en las dos últimas semanas ha sido objeto de “ataques y denuncias sin sustento, así como de una campaña mediática bastante articulada” la cual está basada en una denuncia en su contra archivada en el 2006, cuando fue designado contralor.

Precisó que está a la espera de que el Ministerio Público lo convoque para formular sus descargos en las denuncias por la compra y venta de vehículos cuando era vicecontralor y por el pago irregular a una extrabajadora.

Sobre las denuncias de ese fin de semana por la compra de terrenos en Arequipa y Lima, precisó que el primero terreno lo compró el 2008, cuando no tenía ningún impedimento para ello, y además la entidad vendedora no era la Contraloría.

“El año pasado, en diciembre, me informan que mi lote estaba siendo cercado por el dueño de un hotel a quien se lo habían vendido en forma irregular, vimos que era cierto, fuimos al juez de paz, pedimos apoyo policial y los desalojamos. Una forma de transar era venderle el terreno”, explicó.

El segundo terreno, manifestó, lo compró el 2003 a una comunidad campesina a espaldas de Cerro Azul, el mismo que lo tiene cercado desde el 2013.

ACATARÁ DECISIÓN DEL CONGRESO

Asimismo, informó que enviará al Congreso los informes de auditoría del aeropuerto de Chinchero y del gasoducto del sur, para que evalúen si proceden las acusaciones constitucionales contra los exministros involucrado en ambos.

Pidió también al Congreso convocarlo a la comisión correspondiente para desvirtuar los denuncias en su contra con los documentos probatorios y que, si deciden suspenderlo en el cargo hasta que se esclarezcan la denuncias, acatará la decisión.

Por último, sostuvo que respeta la decisión tomada por la Comisión Nacional Anticorrupción (CAN) que le pidió suspender su participación en este organismo hasta que se esclarezcan las denuncias en su contra.