Incautan 21 kilos de alcaloide de cocaína en Quiquijana

Personal perteneciente a la Comisaria Rural Quiquijana, en circunstancias que realizaba patrullaje a pie por inmediaciones del mercado de abastos de la localidad de Quiquijana, intervino una camioneta donde se transportaba en la parte del chasis de la carrocería, veintiuno kilos de alcaloide de cocaína y se intervino a un presunto traficante de droga.

Edgar Barboza Cárdenas (46), natural de Lima, es el individuo intervenido por el presunto Delito de Tráfico Ilícito de Drogas, al hallar en el vehículo que conducía paquetes tipo ladrillo envueltos con cinta transparente droga en inmediaciones del mercado de abastos del distrito de Quiquijana de la provincia de Quispicanchis.

INTERVINIERON POR DOBLE NUMERO DE PLACA

El duro golpe al narcotráfico se produjo en circunstancias que personal policial realizaba patrullaje a pie por inmediaciones del mercado de abastos e intervino a la camioneta, marca Toyota, modelo Hilux, color blanco, por presentar a primera vista dos placas de rodajes diferentes, la delantera O1T-766 y la posterior C1T-765, teniendo como conductor a Edgar Barboza Cárdenas.

Durante la intervención el conductor mostró nerviosismo, siendo conducido a las instalaciones de la Comisaría PNP Quiquijana, donde se verifico que la placa delantera presentaba cinta adhesiva aislante color negro adherido, transformando a la placa original “C1T-765” a una distorsionada “O1T-766”, motivo por el cual se solicitó la presencia de personal especializado de la DIROVE PNP Cusco.

HALLAN DROGA EN FORMA CIRCUNSTANCIAL

Peritos PNP constataron que el vehículo intervenido presentaba número de serie original y placa original, no registrando captura a nivel nacional, sin embargo ante el continuo nerviosismo del conductor, se procedió con el registro vehicular, siendo el caso que en el chasis de la carrocería, específicamente en la parte de los largueros, se encontró acondicionamientos no originales asegurados con remaches, y al proceder con la apertura se halló once paquetes tipo ladrillo, envueltos con cinta de embalaje transparente y papel aluminio conteniendo sustancia blanquecina solidificada alcaloide de cocaína, procediéndose a comunicar al representante del Ministerio Publico Fiscal de Turno de Quispicanchi y al Fiscal Antidrogas Cusco, quienes juntamente con personal del Depandro Cusco, continuaron con la revisión del vehículo hallando nueve paquetes adicionales sumando un total de veinte paquetes, los mismos que al someter a la prueba de campo con el reactivo Mather, dio resultado Positivo para alcaloide de cocaína con un peso aproximado de 21 kilos.