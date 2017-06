Congreso aprobó informe sobre usurpación de funciones que cometió Nadine Heredia

El pleno del Congreso aprobó anoche el informe de la Comisión de Fiscalización que determinó que Nadine Heredia cometió presunta usurpación de funciones, falsedad genérica y encubrimiento, durante el gobierno de Ollanta Humala.

El presidente de la Comisión de Fiscalización , Héctor Becerril, expuso los hechos que ha obtenido su grupo de trabajo en los 120 días de plazo concedido por el pleno del Parlamento y en donde se obtuvieron 21 declaraciones, entre éstas, el del ex presidente Ollanta Humala y la ex primera dama, Nadine Heredia, además de varios ex ministros del anterior gobierno.

Becerril explicó al pleno los cinco temas en los cuales hay hechos que apuntan a que Nadine Heredia incurrió en usurpación de funciones durante el gobierno de Ollanta Humala. El caso Laguna Parón: la ex primera dama envió una carta con fecha 19 de setiembre del 2011 al entonces ministro de Energía y Minas, Carlos Herrera, instándole que evalúe sobre la afectación ecológica en la laguna Parón (Ancash) por parte de ciertas empresas mineras e hidroeléctricas. “Esa carta materializa la usurpación de funciones”, dijo Becerril.

También expuso que Nadine Heredia usurpó funciones cuando le dio “luz verde” al entonces ministro de Estado Pedro Cateriano Bellido, para realizar compras con el PNUD. “En este hecho la señora Heredia incurrió el delito de usurpación de funciones al no tener ella la función de presidente de la República y del presidente del Consejo de Ministros”, indico.

La Comisión de Fiscalización ha corroborado que Heredia le ofreció a Luis Salazar para que asuma la presidencia del Comité Organizador de los XVIII Juegos Panamericanos del 2019. “Se ha corroborado que Heredia habría inducido al jefe de la Casa Militar para que actúe “por encargo” del entonces presidente Ollanta Humala y gestione la asignación de un avión para un viaje a Brasil”, expuso Becerril quien informó que durante el período 2011-2014 la ex primera dama no presentó la declaración anual de ingresos ante la Sunat “y en el mismo período sus cuentas bancarias tuvieron ingresos que no estarían sustentados”, indicó.