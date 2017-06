Hoy responderá ante el juez la exalcaldesa Fedia Castro

El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Delitos de Corrupción ha dispuesto la realización de la audiencia preliminar en el marco del proceso seguido contra la ex alcaldesa de la provincia de La Convención y diez funcionarios de su gestión por el delito de colusión agravada.

El documento judicial señala que dicha audiencia se realizará hoy 12 de junio a las 11:00 horas en la sede de la Decimo Tercera Sala de Audiencias de los juzgados de investigación preparatoria en la sede del Palacio de Justicia del Cusco.

“…La obligatoria presencia del Fiscal y de los abogados de las partes procesales bajo apercibimiento en caso de inconcurrencia injustificada de los abogados defensores, motivará que el operador judicial aplique el Código Procesal Penal, esto es de excluirlos de la defensa y designar un abogado de oficio…”, precisa la citación

Asimismo, en el numeral dos de la resolución se señala: “Precísese que la carpeta fiscal se encuentra en esta dependencia judicial, con la finalidad que las partes puedan entregar en este mismo acto las pruebas ofrecidas y admitidas por el juez, en tanto que las pruebas declaradas inadmisibles nuevamente serán incorporadas a la carpeta fiscal o directamente a la parte oferente en caso no se hayan encontrado en la carpeta fiscal.

IMPUTADOS QUE DEBERAN PRESENTARSE

Fedia Castro Melgarejo de Gutiérrez, ex alcaldesa de la Municipalidad de La Convención acusada por la comisión de delito contra la administración publica en su modalidad de colusión agravada.

Julio Cesar Quispe Yauri, ex jefe de la Oficina de Logística de la comuna convenciana, Luis Alberto Ramos Velarde ex cotizador de la municipalidad convenciana, también por el delito de colusión agravada.

Henry Paul Olivera del Pozo, ex miembro de comité de selección, Anibal Echegaray Trujillo, también ex miembro de comité de selección, Edison Camero Guzmán ex asistente de Logística, Víctor Andrés Chinchay Vázquez ex gerente municipal; Smith Béjar Ardiles ex gerente de Administración y Miriam Cjuno Pérez como partícipes – cómplices por la comisión del delito contra la administración pública en su modalidad de Colusión Agravada.

INVESTIGACIONES DEL MINISTERIO PUBLICO

El Ministerio Publico señala que se tienen indicios suficientes de la existencia de actos colusorios entre la ex alcaldesa Fedia Castro, Julio Quispe como ex jefe de la Oficina de Abastecimientos, Luis Alberto Ramos Velarde como cotizador, con el señor Ronald Mendez Rondan representante de la empresa Radiocom digital Peruana EIRL en el desarrollo de proceso de selección; a fin de favorecerlo en el otorgamiento de la buena pro pese a ofertar bienes con precios sobrevalorados y en cantidad menor a lo requerido, actos colusorios que se habrían materializado con la complicidad de los integrantes del comité permanente de selección, el asistente legal de la unidad de abastecimiento, gerente municipal, gerente de administración y la asesora legal de la Municipalidad.

“Los integrantes del comité al elaborar las bases establecieron claramente que la Municipalidad requería adquirir 26 pares de radios y 74 linternas recargables, requerimiento que fue aprobado por el Gerente de Desarrollo Social Anibal Echegaray Trujillo y cotizado por Luis Alberto Ramos Velarde, bases que fueron colgadas en el sistema del SEACE, estableciéndose el cronograma del proceso.

IRREGULARIDADES REGISTRADAS EN EL PROCESO

El comité especial permanente procedió a la apertura de sobres en fecha no precisada, ya que consignaron en el acta el 24 de diciembre del 2012, pese a que la misma estaba programada para el día 28 de diciembre del 2012, proceso al que se presentaron tres postores que presentaros sus propuestas el día 28 de diciembre. Se aprecia del expediente de contratación que los tres postores no cumplieron con presentar la carta de distribuidor autorizado y garantía del fabricante; por lo que debieron ser descalificadas; sin embargo, el comité, al realizar la evaluación de las propuestas técnicas únicamente descalificaron a los postores Colvi Com SAC y Teleded Importaciones EIRL, y en forma irregular declararon que Radiocom Digital Peruana ERL, había cumplido con presentar todos los documentos exigidos en las bases.

Recién el 31 de diciembre del 2012, después de dos días de culminado el plazo para presentar las propuestas, Radiocom Digital Peruana obtuvo las cartas de distribuidor autorizado de los radios con vigencia de enero a diciembre del 2013, lo que evidencia que para el 28 de diciembre de ese año cuando presentó su sobre con la propuesta técnica no contaba con la carta de distribuidor autorizado que era un documento de presentación obligatoria. Pese a esta irregularidad el comité no lo descalificó.

El precio unitario de las linternas fue establecido en 280 soles en tanto que cada una de las radios portátiles tenían un costo de mil 350 soles de acuerdo al contrato suscrito el 07 de febrero del 2013.

En la investigación se ha llegado a establecer que el proveedor además entrego solo 26 unidades radios cuando la propuesta y la proforma de compra era por 26 pares y se ha llegado a determinar que las linternas tenían un costo no superior de 45 soles. En la audiencia del lunes deberá conocerse más detalles de este proceso que se remite aún al año 2013.