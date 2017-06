Giuffra dice que Kuntur Wasi podrá participar en proyecto aeropuerto Chinchero

El Consejo de Coordinación Regional (CCR) reunido el pasado 29 de mayo y tras una larga reunión de más de ocho horas dio plazo hasta el 12 de junio para que se haga presente en Cusco el Consejo de Ministros para que informe sobre la decisión del gobierno sobre el aeropuerto de Chinchero. La cita en esa ocasión planteo exigir la inmediata instalación de una Mesa de Dialogo en la ciudad de Cusco, con presencia del Consejo de Ministros, así como representantes del Congreso de la República, fijando como fecha límite el 12 de Junio. Pues bien el plazo termino ayer y no hubo respuesta y mucho menos la presencia del Consejo de Ministros, solamente el ministro de Transportes y Comunicaciones Bruno Giuffra llego el pasado lunes y no brindo mayor explicación sobre las decisiones del gobierno en torno al anhelado proyecto. Mientras tanto ayer el titular del MTC en entrevista brindada a el diario El Comercio brindo otra versión sobre el caso Kuntur Wasi.

En cuanto al mutuo disenso o divorcio el ministro en la entrevista dijo “Los negocios tienen costos y no solo monetarios. Llega un momento en el cual no tiene sentido seguir luchando por algo que, de pronto, empieza a dañarte. Nadie quiere estar involucrado en un tema que es editorial o titular de los periódicos todos los días”. Sobre los costos de compensación a Kuntur Wasi puntualizo “No lo sabemos. Para eso hay una comisión de salida. Vamos a sentarnos a ver cuáles son las partidas de las cuales ellos esperan un retorno. Un bloque de partidas será incuestionable y otro será espacio de negociación. Si nosotros dijéramos “no” a todas las pretensiones [de Kuntur Wasi], el desenlace no podría ser de mutuo disenso.

En cuanto a los plazos para llegar a un acuerdo con Kuntur Wasi, Giuffra preciso que espera que se concrete en el menor tiempo posible mucho antes de los tres meses de ampliación de la suspensión de la adenda. Sin embargo confirmo que aún no esta conformada la comisión que negociara con KW “Habrá un presidente independiente [ajeno al concesionario y al Gobierno] que facilitará la negociación. También habrá gente del Gobierno, de Kuntur Wasi y uno o dos veedores para dar absoluta transparencia”, puntualizo el ministro.

KUNTUR WASI PODRA PARTICIPAR

Pero lo mas resaltante que ahora ha señalado el ministro en la entrevista con El Comercio de Lima es el cambio de postura con respecto al concesionario, pues en ocasión anterior Giuffra había dicho que Kuntur Wasi ya no participaría del nuevo aeropuerto pero ahora dijo textualmente cuando le preguntan sobre esta decisión “De ninguna manera. ¿Solo por la presunción de algunos? Si tienen pruebas de que hubo corrupción, que las muestren para inhabilitar a las empresas. Estoy absolutamente comprometido contra la corrupción, pero debemos ser objetivos”, sin embargo el ministro Giuffra el pasado 4 de junio preciso que en la nueva licitación, no participará el consorcio Kuntur Wasi, frase que esta consignada en diversos medios de prensa que brindaron la información sobre el particular.