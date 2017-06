ONPE concluyo al 100% conteo de votos de consulta popular en San Pedro

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) empezó a publicar los resultados finales de la consulta popular de revocatoria, realizada ayer en varios distritos del país, a través de su cuenta oficial en Twitter. En el caso del Cusco la entidad confirmo la información brindada ayer por nuestro medio de prensa sobre la decisión de la civilidad del distrito de San Pedro que decidió revocar a su alcalde Víctor Arosquipa Huiche (actualmente buscado por la justicia) con la decisión de 1528 ciudadanos (87.77%) mientras que 213 dijeron que no, al regidor Humberto Rodriguez Arqque con el respaldo de 1533 ciudadanos (89.81%) y 174 votaron por el no y para revocar al regidor Orlando Arosquipa Quispe votaron por el si 1537 ciudadanos (90.73%) y votaron por el no 157.

En otras jurisdicciones por ejemplo en el distrito de Coris, la población votó el Si de revocatoria para los regidores María Concepción Varillas Gonzales (78.83%) Alex Javier Romero Cautivo (77.05%), Efraín Bernardo Gomero Ayala (70.92%), Alex Zaguri Gonzales Anaya (74.49%), Briseda Karin Carrión Ocaña (77.31%) y Rafael Wilbert Prudencio Quiñones (76.1%).

En el distrito ancashino de Huacllán, las autoridades revocadas serán el alcalde Dante Rudy Antunez Márquez (90.96%) y los regidores Lisceth Vianney Maldonado Diaz (89.35%) y Alfredo Luis Albornoz León (91.72%).

En Llama, provincia de Mariscal Luzuriaga, el alcalde Marco Heli Aramburú Escudero recibió 88.5% de votaciones a favor del sí, al igual que los regidores Angel Cirilo Ortega Vidal (89.78%), Ana María Castillo Mendoza (89.39%), Clemente Mendoza Castillo (89.56%) y Manuel Rolando Vega Apestegui (87.43%), quienes serán revocados de sus puestos.

En el distrito de Pamparomas, la regidoras Cynthia Roxana Sadonas Carahuanco recibió 59.77% de votos a favor para ser removida, al igual que Rosa Elvira Villón Caballero, regidora por la que 59.61% de los votantes optaron por retirar del cargo.

En Santa Cruz, el alcalde Ernan Eladio Flores Salazar obtuvo 60.83% votos a favor de su revocatoria. Lo mismo sucedió con los regidores Julio Solis Huamán y Marcuya Gallardo Milla Valladares, con 67.86% y 69.58%, respectivamente.

Resalta el caso del distrito de Succha, donde se voto por no revocar al alcalde Oscar Enrique San Martín, con un 61.25% de votos. Diferente fue para los regidores Ricardo Marcelo Urbano Espinoza y Julian Valerio Urbano Evangelista, quienes sí saldrán de la administración distrital al recibir 53.88% y 55.46% de votos a favor de su destitución.

En el distrito de Chiara, provincia de Huamanga, 56%65 de los votantes optaron por revocar a su alcalde, Percy Sulca Cuadros; el regidor Dino Ramos Cerca también será revocado, tras obtener 60.4% votos a favor del Si; en Colta, su alcalde Plinio Saturnino Quispe Rafael no será removido, pues 57.14% optó por el No.

En Utco, provincia cajamarquina de Celendin, el 89.38% de los votantes eligieron remover a su alcalde Oscar Mercedes Campos Díaz, al igual que al regidor José Ramiro Medina Huingo (90.68% votos a favor del Si).

Para la región La Libertad, en Condomarca, provincia de Bolívar, no revocarán al alcalde Segundo Andrés Sopla Coronel, al tener 50.14% de votos a favor de no ser removido; en Sitabamba, expulsarán al alcalde Roger Sumarán Rodríguez con un 82.2% de votos a favor de la revocatoria, al igual que con los regidores Elsa López Vidal (83.46%), Santos Fermin Valverde (82.86%) y Spercin Jaimito Valera Lopez (83.05%).

Por último, en la región Lima, el distrito de Zúñiga, provincia de Cañete, optó por revocar a su alcalde César Jesús Sandoval de la Cruz, tras obtener 53.44% de votos a favor del Si; asimismo, en el distrito de Madean, provincia de Yauyos, su alcalde Tomas Teófilo Perales Huari también será removido, con un 81.93% de votos a favor de su revocatoria.