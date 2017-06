17 de julio se inicia evaluación integral a docentes de inicial

El desempeño de los docentes de educación inicial pública y su relación con los padres de familia estará bajo la lupa desde el próximo lunes 17 de julio, cuando comience en todo el Perú la Evaluación de Desempeño Docente (EDD) del Ministerio de Educación (Minedu).

Exactamente 5,656 profesores de la 3ra a la 8va escala de la Carrera Pública Magisterial, la mayoría mujeres, serán evaluadas en el marco de un proceso que se prolongará hasta el mes de noviembre, informó Gabriela Chacón, líder de difusión de la Dirección de Evaluación Docente de dicho portafolio.

Chacón explicó que el proceso tiene varias etapas y comenzó el 30 de mayo pasado con la publicación preliminar de docentes. Inicialmente, estaban contemplados unos 6 mil docentes, pero tras la verificación de los datos, se concluyó que serán 5,656 los evaluados.

El objetivo, comentó la experta, es fortalecer las prácticas pedagógicas de los docentes, no el despido. Los resultados ayudarán a los profesores a conocer sus fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora.

Por tal motivo, Chacón descartó totalmente una política de despidos, pues se trata de una primera evaluación ordinaria y quienes no alcancen el puntaje esperado, serán capacitados durante seis meses por el Ministerio de Educación, sin perder su nombramiento.

“Hemos publicado los instrumentos de evaluación, es decir, con qué puntajes serán evaluados. Si no aprueban en la primera, serán nuevamente evaluados al siguiente año con los mismos criterios. Recién a la tercera vez, a lo largo de tres años y tras todas las capacitaciones, si un docente no aprueba saldrá de la carrera. Pero creemos que eso no ocurrirá o en todo caso será algo mínimo”, puntualizó.

CUATRO INSTRUMENTOS

A las docentes de niños de 3 a 5 años se evaluarán 12 desempeños y a las docentes de 0 a 2 años 11 desempeños. Habrá cuatro instrumentos de evaluación, el primero de ellos y que pesa la mitad del puntaje es la Observación de aula, es decir, el desenvolvimiento del docente con sus estudiantes.

Un segundo instrumento de evaluación será la Observación de la gestión del espacio y los materiales (el docente garantiza seguridad, limpieza, bienestar y organización del salón y los materiales); el tercero será una Encuesta a las familias, que es anónima (si el docente se comunica con los padres y si atiende las necesidades de los niños).

El último instrumento de evaluación es la Valoración de la Responsabilidad y el Compromiso del docente, es decir si cumple su horario de trabajo, planifica la enseñanza, está comprometido con la comunidad educativa y si es innovador. “Por ejemplo, la encuesta preguntará será sobre cómo los padres viven la comunicación y el trato de la profesora, si ella se comunica con respeto, si les habla con claridad y si les da recomendaciones de cómo trabajar con sus hijos”, dijo Chacón.

¿QUIÉNES EVALUARÁN?

Los docentes serán evaluados por dos tipos de comités. Cuando se trata de un colegio inicial polidocente, como ocurrirá en la mayoría de los casos, se formará un comité presidido por el director del plantel e integrado por dos docentes pares de otros colegios del mismo nivel educativo. Los directores tienen que haber ganado su plaza en un concurso del Ministerio de Educación.

Cuando la escuela es unidocente (un solo profesor), multigrado (el maestro enseña a más de un grado) o polidocente sin director designado, en esos casos el comité se formará en la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL).

Finalmente, Chacón refirió que si se revelara alguna situación de maltrato contra los niños o un hecho que denigre la integridad de los estudiantes, ese hecho tendrá un tratamiento administrativo con Siseve, independientemente de la evaluación.