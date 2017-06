Movimiento de tierras para aeropuerto de Chinchero recién se iniciaría el 2019

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Bruno Giuffra, en entrevista concedida al diario Perú 21, confirmo que todavía no han logrado establecer un cronograma de la nueva licitación a la que se someterá la construcción del aeropuerto de Chinchero. Sin embargo, garantizó que el nuevo contrato no repetirá los errores del anterior, cuya cancelación todavía está en proceso de negociación.

“Creo que antes que termine junio podemos tener un cronograma, si bien no detallado, sí con hitos medianamente definidos. La remoción de tierras será entre 18 y 20 meses. No significa que no se hace nada más que mover tierras. Al mes cinco de iniciada la remoción, se puede licitar la obra”, dijo Giuffra en la entrevista.

Sobre la posibilidad de que participen en esta nueva licitación empresas que han trabajado antes en consorcios con Odebrecht, el ministro señaló que podrán hacerlo las que la ley permita. “No somos el Poder Judicial”. En esos mismos términos se refirió también a Kuntur Wasi, consorcio con el cual se firmó el contrato original en el 2014 y con quien se está procediendo a anular la licitación.

“En el movimiento de tierras no podrá participar Kuntur Wasi porque no son especialistas. Más adelante, no sé si Kuntur Wasi postulará como tal o como Andino, Corporación América o un nuevo consorcio. La cancha está libre para quienes quieran postular. No hay impedimento legal”, señaló.

NUEVO CONTRATO SERA INFALIBLE

Giuffra garantizó que esta nueva licitación será mejor. “No sé por qué se complicó tanto. Es muy diferente a todas las APP que hemos tenido. Esta vez no cometeremos esos errores ni buscaremos una genialidad en fórmulas que ni siquiera tiene una definición clara de dónde se aplican ni el tiempo y si incluyen o no intereses. Será un contrato infalible y pulcro”, añadió.

“El contrato tenía deficiencias. Prefiero mirar las cosas desde otra perspectiva. No quiero seguir sobrecargando el tema. El contrato tenía muchas oportunidades de mejora y muchos problemas que resolver. Pero ese camino estaba lleno de rompemuelles que a nosotros nos los pasaron de taquito. Hemos querido arreglarlo, pero no se ha podido”, precisó.

Detalló también que todavía no ha recibido el pedido formal por parte de la contraloría sobre los detalles del acuerdo con el cual se procederá a anular la licitación con Kuntur Wasi. Esta información a nivel periodístico se conoció el viernes en la tarde y fue la noticia principal de nuestro medio de prensa el sábado, se espera que hoy se oficialice el pedido.

CASO AUDIOS THORNE Y ALARCON

Bruno Giuffra consideró que en los audios difundidos de la conversación entre el ministro de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne, y el contralor Edgar Alarcón, no se puede detectar presión por parte del Ejecutivo. “El ministro ha respondido todas las preguntas y espero que el impasse se resuelva. Sería lamentable para el gobierno y el país perder a una figura como Alfredo Thorne en el Ejecutivo dadas sus credenciales y su intachable trayectoria”, dijo.

CITACION HOY EN EL CONGRESO

Giuffra también se pronunció sobre su presencia hoy en la comisión de Transportes del Congreso de la República “Todo el mundo es general después de la batalla y opina. Le aseguro que el 95% de la gente no ha leído el contrato. Tiene enorme cantidad de páginas y serias deficiencias y vacíos de orden financiero. El interés no fue sacar adelante la adenda, sino el proyecto Chinchero, cabe precisar que mañana en Cusco la mencionada comisión desarrollara una audiencia publica para escuchar la opinión de los diversos sectores de nuestra región sobre el anhelado proyecto.

PAGOS A KUNTUR WASI

Finalmente el titular del MTC se refirió a los costos que deberá pagar el Estado a Kuntur Wasi “Tiene que pagarle algo. Nos conviene tener los expedientes técnicos. Si no, demoraríamos dos años en volver a hacer lo hecho. El consorcio presentará una lista y la idea es validar cuáles son las partidas que se reconocen. Estamos en medio de una negociación. No podemos poner fichas en la mesa porque debe haber una estrategia. No le puedo decir qué se paga, qué no, sí que trabajaremos con la mayor transparencia posible cuidando los intereses del Estado. No hablemos de costo por reparar. Hay muchísimas cosas previas al inicio de una obra en materia legal, de ingeniería, de estudios técnicos, de la estructuración del financiamiento. Hay muchísimos frentes que se tendrán que explorar, auditar y validar. No necesariamente aceptaremos todo lo que nos presenten, como tampoco les diremos no a sus pretensiones. Si no, estaríamos en una posición antagónica. Ambas partes deben ganar algo”.