Archivaron acusación contra universitarios por delito de secuestro agravado

Gracias a la presión de la opinión publica, el seguimiento del caso por parte de abogados y medios de prensa, se ha determinado por parte del Ministerio Público archivar la denuncia por secuestro agravado contra los quince estudiantes universitarios que fueron encausados por haber asumido la defensa de la economía popular. Sobre el particular el abogado Julio Quintanilla que asumió desde un primer momento la defensa de los estudiantes comunico anoche la buena noticia “Considerando los acontecimientos suscitados el 29 de mayo del 2017, por el justo reclamo de los estudiantes de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, del Instituto Superior Tecnológico Túpac Amaru y Universidad Andina, UTEA, Alas Peruanas, Austral, Global y otras instituciones a fin de exigir el pago del pasaje medio y universitario, equivalente al 50% del pasaje adulto, y la rebaja del pasaje adulto la defensa técnica coordinada por mi persona y otros diez colegas abogados identificados con el sentir de la sociedad, damos a conocer a través de El Diario del Cusco que los acontecimientos del 29 de mayo del 2017, en la cual fueron internados unidades móviles, al interior del campus universitario, contando con su custodia por parte de los propietarios, choferes y cobradores que garantizaron que las unidades móviles salieron en las mismas condiciones que ingresaron y que en ningún momento hubo un secuestro de personas.

Ante estos hechos el Fiscal de Prevención del delito, Dr. Eduardo Poblete, recibió varias denuncias por parte de la asociación de transportistas y de empresarios y dueños de unidades móviles, por los delitos de secuestro, daños y otros, cuyas unidades móviles permanecían en custodia en el campus universitario, dicho Señor Fiscal terminó su actuación con una exhortación, mediante una disposición, a deponer las actitudes de fuerza y dispuso derivar los actuados a la Fiscalía de Turno.

En conocimiento del Fiscal de Turno, 6 estudiantes de la Unsaac 3 de la Escuela Profesional de Agronomía, 2 de la Escuela Profesional de Educación y 1 de Ingeniería de Minas, fueron intervenidos en la prolongación de la avenida de La Cultura, altura del sétimo paradero y en la calle Saphy, no teniendo nada que ver con los acontecimientos ocurridos en la ciudad Universitaria, después de prestar su manifestación, su registro personal y verificación domiciliaria, se les puso en libertad.

El Fiscal Dr. Dante Cayo Mansilla dictó la disposición de promover la investigación preliminar en contra de las personas que resulten responsables por los delitos contra la libertad personal, contra los medios de transporte y entorpecimiento al funcionamiento de servicio en agravio del Estado. Es decir, que para la procedencia de la acción penal, el Ministerio Público debe cumplir 3 requisitos:

Que se identifique plenamente a los presuntos sujetos autores de un delito. Que los hechos denunciados constituyan delitos Que la acción penal no haya prescrito.

A la fecha estos requisitos no se han cumplido, por lo que están pendientes diligencia de visionamiento de soportes magnéticos: DVD, CD, VCD; los cuales a criterio de la defensa técnica son reproducciones digitales y no están autenticadas, por cuanto son susceptibles de edición, alteración y manipulación, y solo con la obtención del código Husch, puede acreditarse que son reproducciones de una matriz existente e indubitable.

En consecuencia, luego de un diálogo con el señor Fiscal a cargo de la investigación, ocurrida el día 19 de junio en el despacho del Ministerio Publico, se estableció inequívocamente que los denunciados no tienen la condición de imputados, es decir, se ha citado a los dirigentes de la Federación Universitaria dentro de la Carpeta Fiscal 2057-2017 en condición de testigos y no imputados, por lo que aun en esta investigación no tienen la condición de parte y su situación se determinara luego de prestar su declaración acompañado de su defensa técnica.

En una interpretación en favor de los citados no están comprendidos en la investigación el presidente de la FUC estudiante Anthony Tumbillo de la Escuela Profesional de Ingeniería de Minas ni el Vicepresidente estudiante Edgar Huacacusi Torres de la Escuela Profesional del Derecho y ningún miembro de la Junta Directiva de la FUC, y tampoco los estudiantes intervenidos en circunstancias no ocurridas en el campus universitario (detenidos en setimo paradero de San Sebastian y calle Saphy)”, precisó el abogado Julio Quintanilla precisando en consecuencia que la denuncia penal por secuestro agravado ha quedado archivado y los estudiantes que pasaran su manifestación sólo harán como testigos de los hechos y por lo tanto deberán tener una adecuada asesoría para responder a la Ley.

ALEGRE ENVIA CARTA ACLARATORIA

De otro lado por gestión de la defensa técnica que coordina el abogado Julio Quintanilla, se ha logrado un documento de parte del ciudadano Estanislao Alegre Atapaucar, cusqueño de nacimiento en su condición de Presidente de la Asociación de Transportistas de servicio público de Cusco, donde consta que dicho dirigente no ha presentado denuncia en la Fiscalía Penal, aunque si en la Fiscalía de prevención del delito y que las denuncias en curso fueron efectuados por los propietarios de vehículos custodiados en la UNSAAC, dicho dirigente expresa categóricamente que en la práctica deja sin efecto cualquier denuncia en contra de los estudiantes de la Unsaac y se compromete formalmente a colaborar en el restablecimiento de la paz social, participando de la comisión técnica que preside el colegio de Economistas, en términos claros el equivalente al “Retiro de cualquier cargo en contra de los Estudiantes” subsistiendo únicamente las denuncias de los empresarios de algunas unidades móviles teniendo la Defensa Colegiada la estrategia legal mas apropiada, para enfrentar estos cargos basados en que el reclamo de los estudiantes es Justo Legal por reclamar lo que la Ley dispone.

HOY REUNION EN SEDE UNSAAC

En coordinación con la Federación Universitaria Cusco, se esta convocando a los Estudiantes Universitarios el día martes 27 de junio a las 10.30 de la mañana en el local de la FUC, para darles la información completa, por parte del Equipo legal, que asume la Defensa Técnica Colegiada a la cual se ha integrado el Dr. Zenon Chayna Ex Magistrado del Poder Judicial.

Finalmente el Abogado Julio Quintanilla Loaiza, expreso: “ Tenemos la satisfacción de apoyar las demandas del pueblo del Cusco y hoy más que nunca necesitamos la Unidad del Pueblo del Cusco en función de la petición estudiantil y decir como buenos cusqueños en nuestro mes jubilar”.