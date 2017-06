Comisión escuchara hoy al Contralor Edgar Alarcón

El contralor general de la República, Edgar Alarcón, se presentará hoy en la comisión del Congreso que evaluará los pedidos para removerlo del cargo, informó el titular de este grupo de trabajo, Marco Arana. Durante la sesión de ayer se leyó una carta del contralor en la que confirma su presencia a la mencionada comisión, a las 10:00 horas, en la sala Francisco Bolognesi de la sede del Legislativo.

“Hemos recibido la carta del contralor, a través de la secretaria general e indica los siguiente: confirmo la participación a la referida sesión”, informó el congresista Marco Arana.

El trabajo de este grupo es por 15 días, y luego hará un informe que será enviado a la Comisión Permanente del Congreso y, en base a ello, se tomará una decisión respecto a este caso.

Un programa periodístico informó que entre 2002 y 2015 Edgar Alarcón adquirió 90 autos junto con sus hijos para operaciones de compra venta, actividad que se contrapone con la función de vicecontralor de la República, cargo que ocupó entre 2013-2016.

Tras ello, el contralor aseguró que no se trató de una actividad lucrativa y no cometió ninguna irregularidad, y por tanto no renunciará al cargo.

Precisamente, uno de los pedidos de remoción del contralor fue planteado por el legislador Javier Velásquez Quesquén, quien adujo que Alarcón carece de la idoneidad para el cargo luego de propalarse el mencionado informe periodístico.