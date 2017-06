MTC fijara hoy fecha y hora para reunión con autoridades del Cusco

Ante la información publicada ayer por El Diario del Cusco en torno al presupuesto para el aeropuerto de Chinchero (cuyas obras de remoción de tierras se iniciaran el 2019) así como la postergación de los proyectos Tunel La Veronika y via asfaltada Santa María – Santa Teresa el congresista Edgar Ochoa se comunico ayer con nuestro medio de prensa y precisó que ha formulado pedido mediante documento al Ministerio de Transportes y Comunicaciones para que fije fecha y hora para una reunión de trabajo con el titular del pliego para que responda sobre las obras que ya estaban programadas.

“Entiendo que hoy nos darán respuesta y de inmediato me comunicare con las autoridades del Cusco para que podamos asistir a esta reunión de trabajo, hay preocupación por estas obras que ya estaban encaminadas y que habían motivado la preocupación de La Convención, también exigiremos que se nos esclarezca la situación del aeropuerto de Chinchero y la necesidad que se ejecuten las obras complementarias como las vías de interconexión de cuatro carriles Cusco – Chinchero – Urubamba, recordemos que el anterior titular del MTC Martin Vizcarra preciso que a los dos meses de iniciada la remoción de tierras debía empezar los trabajos de la nueva autopista, pues si se posterga el inicio del proyecto del aeropuerto no tiene que postergarse la ejecución de estas vías cuyo presupuesto ya estaba programado por el renunciante ministro”, precisó el parlamentario cusqueño.

También preciso que en cartera para la cita estarán planteados los otros proyectos como el asfaltado de la via Pisac – Qolquepata – Paucartambo – Kosñipata así como la via de cuatro carriles Cusco – Urcos. “Martin Vizcarra tenia en mente ejecutar estas obras, cambio el titular del pliuego pero no tienen porque archivarse estos proyectos” precisó el legislador.