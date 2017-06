Contraloria aclara alcances de caso “computadoras bamba” del Minedu

En comunicado publico en torno al caso denominado compra de computadoras realizada por el Ministerio de Educación (MINEDU), bajo la modalidad de Convenio Marco, la Contraloria de la República, precisó:

“La comisión auditora para este caso se acreditó el 28 de noviembre de 2016, durante la gestión del exministro Jaime Saavedra. A pedido del Ministerio Público, el 5 de junio de este año, se remitió una Carpeta de Control con las presuntas irregularidades detectadas durante la auditoría a la Fiscal Rosario Quico Palomino, titular del Primer Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios”, precisa el documento.

Además refiere que a estos hallazgos hizo referencia el Contralor General durante la entrevista concedida el día sábado a un medio de comunicación local, sobre el cual brindará mayor información en las próximas horas. Cabe señalar, que el 15 de junio se informó a la actual Ministra de Educación los hallazgos referidos a presuntas responsabilidades administrativas en el caso de compra de computadoras, con el fin de que los funcionarios involucrados hagan sus descargos.

Finalmente precisa que el plazo para que los funcionarios envíen sus comentarios a las desviaciones por presuntas responsabilidades administrativas vence el 28 de junio de 2017. Dichos comentarios serán evaluados e incluidos en el informe administrativo con el que se cierra la auditoría en este aspecto. “Por lo expuesto, la Contraloría General no ha realizado ningún adelanto de opinión ni ha transgredido el debido proceso. Su actuación es técnica y se ciñe a lo permitido por las normas vigentes en materia de control gubernamental”, puntualiza.

REACCIONES DE MINISTRA

Frente a este caso reacciono la ministra de Educación, Marilú Martens quien calificó de inaceptables las declaraciones del contralor Edgar Alarcón, en las que afirma presentará este lunes un informe que le atribuye presuntas responsabilidades penales.

“Ese informe no puede incluir una responsabilidad penal contra mí porque aún no he presentado la información requerida por la Contraloría respecto al requerimiento de computadoras que realicé en los años 2014 y 2015 para los Colegios de Alto Rendimiento, en mi calidad de Directora General de Servicios Educativos Especializados”, detalló.

Esta información, precisó, será entregada el próximo miércoles 28 de junio, de acuerdo al plazo de ley. Martens indicó, además, que el contralor ha incurrido en una falta grave al adelantar opinión sobre un informe que aún no puede haber finalizado.

Además, advirtió que ha infringido los principios de control gubernamental, en específico el artículo 9 de la Ley Orgánica de Contraloría, que prohíbe revelar información que pueda causar daño durante la ejecución de una acción de control.

“Como funcionaria pública siempre me he desempeñado de una manera proba y transparente. Soy respetuosa de los procesos del órgano de control y cumpliré con los plazos previstos que este pudiese plantear” puntualizó la ministra.

Sostuvo, asimismo, que la ciudadanía debe tener claro que desde el Ministerio de Educación se trabaja incansablemente para brindar una educación de calidad a nuestros estudiantes, sobre la base de una gestión honesta y transparente.

“El Perú necesita estabilidad y para ello requerimos órganos de control que nos garanticen objetividad y un debido proceso”, aseveró Martens.

Edgar Alarcón había dicho que la Contraloría encontró presuntos indicios de responsabilidad penal de Martens en la compra de computadoras en el Ministerio de Educación durante la gestión de Jaime Saavedra.