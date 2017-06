Primer Aniversario del Distrito Energético del Perú

En ceremonia cumplida en el Centro de Convenciones del Palacio Municipal del Cusco, el distrito de Megantoni efectuo el lanzamiento de las actividades del Primer Aniversario de Creación. En el importante acto que contó con asistencia oficial de las principales autoridades del Cusco estuvieron presentes los integrantes de la Junta Vecinal Comunal del Distrito de Megantoni integrado por los ciudadanos Basilides Guzmán Conchatupa, Daniel Ríos Sebastián, Job Corinti Palomino, Thomas Edison Andrés Piño, Nancy Olarte Araña, Ángel Alvera Sebastían, Renán Gonzales Flores, Rodolfo Rozas Pozo, Ismael Hernández Sebastián, Rubén Binari Piñarreal y Abner Podencio Kentikoa así como también los funcionarios de la comuna que están construyendo el camino para que los primeros pasos del Distrito Energético del Cusco sean firmes y con decisión para un mejor futuro. Los funcionarios presididos por la gerente municipal economista Rocio del Carmen Palomino Ricalde e integrada por el magister Gil Otazu Vargas, economista William Alvarez Sanchez, ingeniero Wilfredo Luque Mendoza, ingeniero Abraham Linares Aparicio, ingeniero Leonidas Herrera Paullo, abogado Jackeline Binari Pangoa e ingeniero Juberth Castillo Acha ratificaron el compromiso de consolidar la formación del nuevo distrito que debe convertirse en ejemplo del mejor uso de los recursos del Estado para beneficio de todas y todos sus habitantes.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

El programa de actividades fue presentado por la comisión especial presidido por el regidor Hernán Ignacio Pérez y la vicepresidenta María Brígida Torres García, se ha precisado que el 6 de julio es la fecha central del Primer Aniversario de Creación del Distrito que se dio mediante la Ley 30481. El programa contempla salva de 21 camaretazos, misa Te Deum en Camisea, Paseo de la Bandera con participación de las autoridades y representantes de las organizaciones de la sociedad civil, luego el izamiento, para dar paso al Gran Desfile Civico Escolar. Posteriormente se desarrollara la Sesión Solemne y finalmente a partir de las 16 horas la presentación de Grupos y Artistas como Fin de Fiesta. Cabe destacar que desde hoy se desarrollan una serie de actividades organizadas por las gerencias resaltando la importante cultura amazónica cusqueña que ahora tendrá como baluarte el distrito de Megantoni, la exposición de la rica producción en diversos aspectos, exposiciones, concursos y otros con la activa participación de la población.

DISCURSO DE LA GERENTE MUNICIPAL

En el desarrollo de la ceremonia la Gerente Municipal del distrito de Megantoni economista Rocio del Carmen Palomino desarrollo una importante exposición dando cuenta de las actividades cumplidas en este año de formación del nuevo distrito y las importantes proyecciones teniendo en consideración la línea de base que deje en evidencia la necesidad de que Megantoni dirija sus destinos pues a pesar de tener en su jurisdicción una importante riqueza sus indicadores de desarrollo humano eran deficientes.

“Nuestro distrito cuenta con 05 Centros poblados 28 comunidades nativas, reconocidas de acuerdo a las ordenanzas Municipales emitidas el año 2010 por la Municipalidad Provincial de la Convención de fecha 18 febrero del 2010, actualmente existen también 06 asentamientos rurales donde viven colonos y 05 comunidades de no contactadas o en contacto inicial.

Entre las potencialidades de nuestro distrito se encuentra la biodiversidad con más de 1 400 tipos de plantas, entre las que se hallan variantes de orquídeas; en fauna la presencia de aproximadamente 120 especies de insectos distintivos de los cuales resalta el escarabajo grande, 70 especies de peces como el bagre, carachamas, paco, doncella, boquichico, entre otros, 32 especies de anfibios y más de 379 tipos de aves; 32 especies diferentes de mamíferos entre las cuales se encuentra el oso de anteojos; Megantoni posee una gran variedad de ecosistemas y climas, lo cual convierte a Megantoni en uno de los distritos mega diversos de nuestro país y uno de los mayores repositorios de diversidad biológica a nivel mundial.

Megantoni está habitada por distintas etnias o pueblos indígenas que habitan en su territorio, como los Matsiguengas, Yines, Ashanincas, Kakintes y Nahuas, además de colonos quienes se mantienen vivas a través de sus lenguas originarias, sus costumbres y a través del arte representados en sus tejidos y artesanías.

Asimismo en el territorio se encuentra el santuario nacional de Megantoni, que alberga ecosistemas que se desarrollan en las montañas y bosques intactos, fuentes de agua como las cabeceras de los ríos Timpia y Ticumpinia, asimismo existen valores culturales y como el Pongo de Mainique, lugar sagrado para el pueblo Machiguenga. También se encuentran en el territorio la reserva comunal machiguenga, si como también zonas de amortiguamiento de los parques nacionales Manu y Otishi.

Megantoni, es el territorio donde se encuentran una gran reserva de hibrocarburos, incluyendo cuatro lotes de gas natural concesionados al consorcio liderado por Pluspetrol, Repsol, CNPC entre otros.

A nivel de indicadores de desarrollo con preocupación indico que no estamos en las mejores condiciones. Contamos con 79 instituciones educativas atendiendo a 4157 estudiantes; de acuerdo a la evaluación censal sólo el 2% de estudiantes de 4to grado de primaria comprende lo que lee, y en secundaria el 99 % de estudiantes se encuentra en inicio casi el total tanto en matemática como en comprensión lectora. En salud se cuenta con 16 establecimientos de salud de los cuales 15 son puestos de salud que carecen de infraestructura. Se cuenta sólo con 03 médicos generales para todo el distrito, la desnutrición crónica de niños menores de 5 años llega a 35.6 %, el 75 % de familias no cuenta con servicios higiénicos apropiados, el 99 % de familias NO consume agua clorada.

Sobre la Gestión transitoria indico que la ley de creación del distrito de Megantoni señala que hasta que no se elijan e instalen nuevas autoridades bajo elección popular, la administración de los recursos y prestación de los servicios seguirán a cargo de la municipalidad de Echarati.

La ley también ordena la constitución de una Junta de Delegados Vecinales Comunales de Megantoni, con carácter transitorio. “Tales funciones no implican en ningún caso la administración y manejo de recursos”, subraya la ley. En cumplimiento de la ley, el pasado 20 de octubre la municipalidad Distrital de Echarati oficializó la constitución de la Junta de Delegados Vecinales Comunales de Megantoni, con representantes de las comunidades de este nuevo distrito. Durante este periodo nos hemos abocado a sentar las bases para que los procesos administrativos de la gestión pública empiecen a funcionar en el distrito de Megantoni, paralelamente hemos iniciado con los procesos participativos de elaboración de instrumentos de gestión institucional y territorial a corto, mediano y largo plazo como el PDLC que permitirá tener una ruta a seguir por las futuras autoridades y avanzar hacia el desarrollo del distrito. Tengo la esperanza y la confianza que este nuevo distrito de Megantoni será el más desarrollado, el más seguro y el más envidiable de toda la Amazonía de nuestro país.