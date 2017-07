Tributaron reconocimiento a 16 efectivos PNP por destacada labor

En ceremonia por el Quincuagésimo Tercer Aniversario de creación del Departamento de Control de Carreteras, presidida por el General PNP Max Reinaldo Iglesias, Director de la VII Macro Región Policial Cusco – Apurímac, se felicitó a dieciséis efectivos policiales por destacada labor cumplida.

La ceremonia se dio inició con el Izamiento del Pabellón Nacional, Himno Nacional del Perú, Himno al Cusco, acto seguido se procedió al toque de silencio en memoria de efectivos policiales que se desempeñaron como integrantes de la Policía de Carreteras, prosiguiendo con la acción litúrgica a cargo del Reverendo Padre Carlos Tolentino.

Seguidamente el Mayor PNP Rolando Vargas, Jefe del Departamento de Control de Carreteras, estuvo a cargo del discurso de orden, precisando que la Policía de Carreteras, es una unidad especializada de la Policía Nacional, cuya misión es de garantizar la seguridad, vigilancia y control policial en las carreteras, garantizando y protegiendo la vida y propiedad de la personas que transita en las vías del Perú, y prestando el auxilio oportuno cuando las circunstancias y los usuarios de las vías lo requieran.

Acto seguido se dio lectura a las destacadas intervenciones de personal perteneciente al Departamento de Control de Carreteras, como el comiso de gran cantidad de droga en la Red Vial Cusco-Quillabamba y la Red Vial Cusco Abancay, siendo felicitado el Suboficial Técnico de Segunda PNP Carlos MORALES ACURIO, Suboficial de Primera PNP Porfirio Becerra Lopez, Suboficial de Primera Tedy Huacani de la Cruz, Suboficial de Segunda PNP Roger Cruz Anaya y el Sub oficial de Segunda PNP Héctor Velasquez Esquivel.

Asimismo, se felicitó al personal PNP que participo, en la ubicación y rescate del cadáver del turista de nacionalidad norteamericana, Alexander Ssth Thomas, de un lugar no accesible por falla geológica del Cerro Picol del distrito de San Jerónimo ; los efectivos policiales reconocidos son de la Unidad de Salvamento de Alta Montaña: Suboficial Superior PNP Rubén Ccarmona Aucca, Suboficial Técnico de Primera PNP Celestino Quispe Kille, Suboficial Técnico de Segunda PNP Alcides Borda Choque, Suboficial Técnico de Tercera PNP Juan de Dios Dongo Carrasco, Suboficial Técnico de Tercera PNP Joel Silva Farfan, y Sub Oficial de Segunda PNP William Ccabana Mar; personal perteneciente al Departamento de la Policía Canina: Suboficial Técnico de Segunda PNP Alexander Salas Aller y el Suboficial de Segunda PNP Alex Quispe Corrales; personal de la DIVINCRIAJ y DEPCOTER: Suboficial Brigadier PNP Grover Guerra Huaman, Suboficial Técnico de Primera PNP James Ramirez Diaz, Suboficial Técnico de Tercera PNP Mario Tairo Tairo, Sub Oficial de Tercera PNP Jack Kcana Lazaro, Suboficial Técnico de Tercera PNP Jimmy Gallegos Huaman.