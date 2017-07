FDTC y Asamblea Popular no respaldan paro general de 48 horas

Tras un amplio debate en cuyo desarrollo dirigentes de bases laborales y sociales de la Federación Departamental de Trabajadores del Cusco (FDTC) que tiene como secretario general a Edu Mollinedo se determinó no respaldar el paro general de 48 horas decretado para los días 12 y 13 de julio por el Consejo de Coordinación Regional a petición de organizaciones de base. Del mismo modo representantes de la Asamblea Popular precisaron en esta instancia que acordaron colegiadamente no participar de la medida de fuerza.

En ese sentido tras el intenso debate se sometió al pleno de asistentes a votación a mano alzada determinando por mayoría contundente con solo una posición en contra que la FDTC no respalda la medida de fuerza anunciada. También se acordó en la cita que más bien se participara activamente en la gran jornada nacional de lucha programada para el 19 de julio por la Confederación General de Trabajadores del Perú.

La decisión asumida anoche de seguro será de amplio análisis porque queda evidenciado que la división de la principal organización laboral y popular del Cusco perjudica también las luchas populares.