Agendas de Fernando Gustavo Salazar muestran indicios en tratos con Gobierno Regional del Cusco

La Fiscalia Supraprovincial Corporativa especializada en delitos de corrupción de funcionarios encabezada por la fiscal Mayra Karina Melgar Gomez, allano el inmueble de propiedad del ciudadano Gustavo Fernando Salazar Delgado, quien esta involucrado en el caso Jorge Acurio y que actualmente se halla prófugo de la justicia. En la acción del Ministerio Publico se requisaron las agendas de uso personal de Salazar Delgado una agenda color verde y plomo con el logo Trust Corredores de Seguros y cuyo apoderado es Gustavo Fernando Salazar Delgado

Dentro de esta agenda en las paginas 977 – 984- 989 – 920 aparece el nombre de Edwin Licona de puño y letra de Gustavo Salazar respecto al tema UNOPS en relación a los proyectos Túnel de Poroy, Equipamiento y conclusión de las obras del hospital Lorena, Vía Evitamiento fase 11, Vía Expresa, Nueva Vía Asfaltada Chinchero, Hospital de Quillabamba, así como la compra de Equipos y Vehículos para equipar a compañías de Bomberos.

De puño y letra de Salazar Delgado, aparece también el nombre de Jose Huary junto al numero 993487445 y con las palabras PERSONA DE CONFIANZA P.R.

En la página 921 de la agenda personal de Salazar Delgado se da cuenta de la existencia de un folder manila conteniendo diversos documentos en las cuales destacan:

Una copia del contrato 048-201 GR. – Cusco/ORAD sobre la consultoría para la elaboración de expediente técnico del saldo de obra del hospital Antonio Lorena elaborado por la empresa ARGOLA, asimismo una copia de documento del sistema SEACE que corresponde al proceso de contratación No. 004-2016- GR. – CUSCO, con la cual se licito el expediente antes mencionado. Así mismo se ubicó un post-it con el lago de TRUST – Corredores de Seguros con la siguiente anotación : “Cusco-reunión AB mier 18 o Jue 1911. Estos documentos de acuerdo a los indicios podrían significar que la empresa ARGOLA contratada bajo amparo de normatividad de emergencia para que elabore los expedientes de saldo de obra y equipamiento del hospital Lorena, pudo haber nacido de los acuerdos entre representantes del Gobierno Regional del Cusco y Gustavo Fernando Salazar Delgado, el personaje que se halla en Estados Unidos y que no regresa al país desde que fue implicado junto a Jorge Acurio Tito en acuerdos con la empresa constructora Odebrecht inclusive formando off shore fantasmas.

Así mismo se encuentra manuscritos de puño y letra de Salazar Delgado que indican informe aprobación desistimiento aceptar penalidades y el nombre de Nely Castañeda (ex jefa de la oficina de supervisión de obras GORE Cusco)

NUEVOS PROYECTOS Y EL APETITO VORAZ

En la pagina 922 del expediente se menciona la existencia de un folder con la caratula impresa que indica Proyecto Especial Regional Plan Copesco gobierno regional del Cusco, conteniendo 4 folletos publicitarios de los diferentes proyectos a ejecutarse por esta institución como son:

a) Av. Evitamiento II etapa, b) Trasporte Multimodal Cusco y Valle Sur, e) lnterconectividad Vial Cusco – Chinchero, d) Sistema de Interpretación Regional Cusco; lo que hace suponer que Gustavo Fernando Salazar Delgado había puesto especial interés en los proyectos del Gobierno Regional del Cusco que fueron presentados por la actual administrac ión regional. Conociendo las implicancias que tiene el mencionado personaje con temas oscuros de negociados en obras públicas, no sería raro que así como participo directamente en acuerdos con Odebrecht para pago de coimas al expresidente regional del Cusco Jorge Acurio quien ahora esta en prisión preventiva también haya puesto la atención en estos proyectos para ser esa especie de “facilitador” para que empresas constructoras que están relacionadas con la corrupción tengan participación en estos nuevos proyectos con la consiguiente política de obras con corrupción.

MEDRANO Y CHANAME

Asimismo se encontró una hoja bond con manuscritos donde destaca el nombre del “supervisor Medrano” ( No se descarta que se trate de Oscar Medrano Ochoa – Ex Jefe de la oficina de Supervisión de obras coincidentemente el mismo periodo que ARGOLA elaboraba el expediente del GORE- Cusco en la actual administración que preside Edwin Licona) haciendo referencia que sería el enlace para el caso Hospital Lorena. Junto a la inscripción hay las palabras Cusco – Supervisor Medrano Plata?. Especialista tiene que ser puesto por Chaname. Recomendación solo proceso obra equipo y solo proceso supervisión. Este tendrá que ser esclarecido debidamente haciendo cruce de información, levantamiento de secreto bancario y telefónico así como citación a los involucrados para una adecuada investigación.

Hay que precisar que la palabra Chaname, no es suelta, pues resulta que Cesar Enrique Chaname Zapata era viceministro de Prestaciones y Asesoramiento de Salud del Ministerio de Salud, entidad al que se recurrió para dar luz verde al expediente técnico del hospital Lorena, proyecto que sigue paralizado a pesar que ya el Gobierno Regional del Cusco y el Minsa aprobaron los expedientes. Aquí tiene mucho trabajo que desarrollar la fiscalía para descubrir los tentáculos. Los nombres que aparecen en la agenda de este hombre fuerte de las “relaciones con las constructoras” cuyo paradero no es conocido tendrían mucha relación en “acuerdos bajo la mesa” que involucran dinero que pertenece a todos los cusqueños.

En esta misma pagina cuyo facsímil forma parte de esta investigación periodística también se insiste con la obra Vía Evitamiento Fase 2 donde se nombra a las empresas: LKS-SEG (de propiedad de José Francisco Zaragoza Amiel también implicado en el caso Jorge Acurio – Odebrecht actualmente en libertad condicional. También se encuentra el nombre de Yvan Dulanto quien realizo los términos de referencia supuestamente para la elaboración del Expediente de la Vía Evitamiento fase 2 por lo cual ya habría generado un pago. Hechos que serian de conocimiento del gobernador cusqueño con quien Salazar sostuvo una reunión el 1 de diciembre, según la agenda.

TEMA FIBRA OPTICA

De igual forma se hace mención a 7 empresas con licencia de operación que distribuyen fibra óptica en el país. Lo que deja entrever que existió un acuerdo previo que presumiblemente conllevo a un acuerdo “especial” para la instalación de banda ancha para conectividad integral y desarrollo social de la región Cusco con un presupuesto de 100 millones de soles, ejecutado en convenio con la empresa GILATE- NETWORS PERU y el Gobierno Regional de Cusco.

NOMBRE DE ELISEO RANYA

-En la pag. 924 resalta el nombre de ELISEO RANYA, ASISTENTE DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DEL GORE CUSCO así como DOS DEPOSITOSEN EL BANCO CONTINENTAL a nombre de MARCO e YVAN, quienes habrían recibido los depósitos económicos por razones que se desconocen, pero que es materia de investigación fiscal y los involucrados serán citados para responder porque recibieron dinero. Se tiene el camino de la transacción bancaria.

AGENDA 2016 Y CONSORCIO CHINO PARA HOSPITAL LORENA

Igualmente la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios encontró: una agenda del año 2016 color marrón café, donde destaca nombres como: CUSCO, ANDY, ALEX, VICTOR KUON, ESTADO CHINO, LORENA: ACUERDO CONCILIACION, LOGISTICA, JEFE, NUEVO PROCESO y nuevamente el nombre CHANAME. Estos datos que están siendo investigados responderían al propósito de que el equipamiento para el hospital Lorena se entregue a un consorcio chino y para lo cual ya se habrían consumado las acciones.

CASO VIA EXPRESA Y HOSPÍTAL LORENA

También en esta agenda se menciona VIA EXPRESA- CUSCO – PLAN COPESCO- OFELIA YABAR ( coordinadora de obras por contrata Hospital Antonio Lorena) 3:30 p.m. TRUST Cusco (GUSTAVO SALAZAR). Esta parte podría considerarse que lo que se está trabajando para el tema Via Expresa, tambien ya estaba siendo trabajada por el ahora prófugo de la justicia.

Así también se menciona: CUSCO-SUPERVISION, EJECUCION HOSPITAL ANTONIO LORENA (SEG -GHESA) EMPRESA que pertenece a Jose Francisco Zaragoza Amiel – involucrado caso ODEBRECH.

En la pagina 925 se conoce que se recomienda que el saldo de obra y equipamiento del hospital Antonio Lorena se realice en un solo proceso asi como reuniones técnicas y políticas en Cusco y Lima respecto al Hospital Antonio Lorena de Cusco.

Asimismo consta en el escrito los porcentajes de las comisiones por la ejecución de la obra, que se haría a través de la EMPRESA TRUST ( de propiedad de Gustavo Salazar)

De igual forma en esta agenda se encontró información económica sobre futuras obras a ejecutarse del Gobierno Regional en la gestión de Edwin Licona.

TAMBIEN DOCUMENTOS SOBRE PROCESOS JUDICIALES

Cabe señalar que dentro de las agendas de Gustavo Salazar la Fiscalía hallo también copia del legajo judicial emprendido contra Edwin Licona, Ofelia Yabar, ltalo Ramos, Nely Castañeda, funcionarios del MINSA Hector Alejandro DURRELS PEREZ ( representante del la Empresa GOC S.A.); se quiere resaltar que en la Pag. 944 se halla la CEDULA DE NOTIFICACION de

DURRELS PEREZ y funcionarios del GORE – Cusco por el tema

“ALTERACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION PARA EL EXPEDIENTE TECNICO DEL HOSPITAL ANTONIO LORENA (SALDO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO INTEGRAL).

Es importante resaltar que Gustavo Fernando Salazar Delgado y Jose Fransisco Zaragoza Amiel, no solo son amigos sino también socios del estudio juridico Rebaza, Alcazar y de las Casas, abogados sociedad civil de responsabilidad limitada, con lo cual se confirma que no solo se negociaban las obras sino incluso se asumía la defensa legal de los procesos judiciales de representantes del Gobierno Regional del Cusco

Para finalizar todo lo descrito en este resumen consta en la documentación de la fiscalía el cual cuenta con firmas y sellos de la Fiscalía Supranacional Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios que pueden ser verificados.

AGENDAS 2014 Y 2015

Mientras tanto se indica aun quedan por deslacrar mas sobres de los años 2014 y 2015 donde también estarían involucrados el expresidente regional Rene Concha Lezama y sus funcionarios de confianza en proyectos desarrollados con el caso Odebrecht.