Agendas de abogado de la corrupción “siguen hablando”

Las agendas incautadas en las oficinas del abogado Gustavo Fernando Salazar Delgado, quien esta buscado por la justicia peruana, recordemos que este personaje exgerente general de La Positiva Seguros cuyas propiedades inmueble fueron allanadas el 17 de mayo pasado por el equipo de fiscales que investigan el caso Odebrecht, a cargo del fiscal Hamilton Castro Trigoso dado que estaría implicado en el pago del soborno de US$ 3 millones a la exautoridad regional del Cusco, siguen hablando y lo seguirán haciendo pues falta aún deslacrar otras agendas correspondientes a los años 2014 y 2015 así como una serie de documentos que fueron incautados en el operativo desarrollado por el Ministerio Publico. Estos documentos están relacionados a diversos proyectos de obras publicas del Cusco como la conclusión del hospital Lorena, la Vía Expresa (que esta en proceso para licitación), la segunda etapa de la Via de Evitamiento proyectada entre Agua Buena y Dignidad Nacional, la autopista Cusco – Chinchero, el túnel de Poroy, el proyecto de Internet Banda Ancha para zonas rurales del Cusco e inclusive compra de maquinaria y equipamiento para las unidades de Bomberos del Cusco. Entre los muchos documentos encontrados en las oficinas de Gustavo Fernando Salazar Delgado fue hallado un proyecto de Contrato de Prestación de Servicios de Asesoria, que iba a servir para que diversas constructoras como Mediterraneo, Mantto, Neso tengan la asesoría de la empresa Wircel S.A para las facilidades en los procesos de licitación de obras publicas. Recordemos que Wircel S.A. es la empresa off shore relacionada con Odebrecht para el pago de coima de tres millones de dólares para la Via de Evitamiento, es decir este modelo iba a ser replicado en otros proyectos y no se descarta que el principal objetivo era Cusco, dados los anotes hallados en las agendas incautadas.

AGENDA COLOR VERDE Y PLOMO

Tiene un total de 195 folios, en la tapa el logo y denominación Trust Corredores de Seguros de propiedad Gustavo Fernando Salazar Delgado. En el folio 45 se halla una hoja que señala lo siguiente “HOSPITAL, PARA VIABILIZAR SE REQUIERE:

PASO 1.- CONFORMACION DEL EQUIPO PROFESIONAL:

ROCIO SALZAR (EXJEFA DE OPI, QUE VUELVA A SER JEFA O FORMULADORA DE OPI)

JOSE CARLOS TERCA (YA ESTA EN OPI REGION, DESIGNARLO AL PROYECTYO HOSPITAL)

CRISTIAN DIAZ (EXFORMULADOR DE OPI, VOLVER A CONTRATARLO)

COMITÉ ESPECIAL PARA EL CONCURSO

Solo debe constar 3 únicos miembros según recomendación de abogado de OSCE.

MARCO MARTINEZ (CONTRATAR COMO ESPECIALISTA)

ROCIO SALAZAR (MIEMBRO DEL AREA USUARIA)

JEFE DE LOGISTICA (ACTUAL CONFIANZA DE LA REGION)

Este manuscrito revela como el propietario de la agenda tenia pleno conocimiento inclusive de funcionarios que podrían servir para sus propósitos y tambien que funcionarios de OSCE estuvieron a su servicio para asesorarlo. Esta modalidad puede entenderse que era replicada en diversas regiones del país.

En la pagina 37 de la misma agenda se encuentra el siguiente manuscrito con lapicero negro

CUZCO

1.- Esperando resolución para pago

2.- Proceso UNICO no puede ser por separado el hospital Lorena.

3.- Ejecución UNOPS – Modelo a utilizar es el Convenio Especifico para Transferir Proyecto. Necesitamos GANT y Cotización Formal.

4.- APP Chinos – Vía Chinchero Hacer Reunión de acuerdo con chinos % comisión.

Luego firmar acta con Región para viabilidad y facilitar info.

5.- Reunión con Edwin para revisar todos los proyectos.

Vamos con UNOPS para Vía de Evitamiento fase 2, Vía Expresa.

Podríamos lanzar también

6.- Compra de equipos Maq. Bomberos paralizados por presupuesto??

En el reverso de la pagina 49 se encuentran diversos manuscritos , siendo los mas resaltantes los siguientes.

REGIONAL CUZCO EDWIN LICONA

JOSE HUARY 993487445 PERSONA CONFIANZA PR.

Se hallo tambien un sobre manila con diversas impresiones y manuscritos en su interior, los mas resaltantes son:

Un post it con el logo de Trust Corredores de Seguros con diversos manuscritos, entre los que se encuentra “informe aprobación”, (…) Desestimiento aceptar penalidades” (…) Nelly Catañeda.

Un post it con el logo de Trust Corredores de Seguros con diversos manuscritos entre los que se encuentra “No hay gente en región por corte de año”, “porxima”, CIAF/Presupuesto (…) ultimo da se entrego. Asimismo en el reverso del mismo Post It se señala “Contrato 90 dias y se firma 94 dias”, “salir del programa para hablar de OAS que ellos han (ilegible) 11.00”.

Una impresión del sistema SEACE que corresponde al proceso de contratación 04 2016 GR Cusco en una hoja.

Un post it color verde con la anotación “Corrales Nuestro Quieren Devolver”, “Arq. Diego Fernandez Pisto Sotarno 1 piso 2 y 3 piso Evitamiento Fase 2”

EXPEDIENTE DE DENUNCIA FISCAL Y CONTRATO PARA H. LORENA

En el mismo sobre manila fue hallado el expediente con cedula de notificación 30129 – 2016 de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupcion de Funcionarios por el delito de colusión agravada suscrita por la fiscal Milagros Martha Bejar Gibaja sobre investigación seguida a Edwin Licona, Henry Enciso y otros donde figura como acusado Jorge Acurio Tito (se presume que el abogado Gustavo Fernando Salazar Delgado también en algún momento fue consultado sobre este proceso de investigación por alguno de los involucrados).

También fue hallado en el mismo sobre el contrato 148 – 2016 GR con el encabezado GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO – OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION “CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL SALDO DE OBRA Y ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE EQUIPAMIENTO INTEGRAL HOSPITALARIO DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL ANTONIO LORENA”