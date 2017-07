Viceministro de Transportes con mas mecedora

En vísperas del inicio del paro de 48 horas que tiene precisamente entre sus demandas exigir calidad en el tema del aeropuerto de Chinchero, llego a Cusco el viceministro de Transportes, Rafael Guarderas. Tras desarrollar una jornada de trabajo el funcionario anunció que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) llevará adelante el asfaltado de la vía Ticca Ticca – Chinchero, alterna al futuro terminal aéreo de Chinchero así como se iniciaran las obras de remoción de tierras en el polígono del aeropuerto de Chinchero el próximo año desmintiendo de este modo las afirmaciones del ministro de Transportes y Comunicaciones Bruno Giuffra quien señalo que esta parte del proyecto se iniciara el 2019.

En cuanto al tramo de carretera de siete kilómetros preciso que será utilizada como ruta alterna al futuro aeropuerto internacional de Chinchero. Guarderas saludó el trabajo coordinado y comprometido de las autoridades y población local. “Es un orgullo ver el esfuerzo y trabajo conjunto de 14 comunidades y tres municipios en busca de un solo objetivo”, resaltó.

SITUACION DEL AEROPUERTO DE CHINCHERO

Posteriormente el viceministro conversó con la prensa informando que en 90 días concluirán las negociaciones con el concesionario Kuntur Wasi para la resolución del contrato. “El gobierno peruano mantiene la intención para llevar adelante la construcción del aeropuerto. Continuamos trabajando para sacar el proyecto en beneficio del país”, indicó Guarderas.

Agregó que la primera etapa del proyecto, referida al movimiento de tierras, se iniciará en 2018 bajo la modalidad de obra pública. “Desde el 4 de junio, fecha en que el ministro Giuffra llegó a Cusco, el MTC no ha parado de trabajar. Seguimos reuniéndonos con las comunidades de la zona de influencia y las próximas reuniones serán el 13 y 14 de julio”, finalizó.

SIN EMBARGO NADA SE HABRIA HECHO

Sin embargo a pesar de las buienas intenciones del viceministro cuya presencia fue saludada por las autoridades de Chinchero que una vez más han creido en las palabras de los funcionarios del gobierno tal como ocurrio en su momento con Martin Vizcarra y el propio Bruno Giuffra, un mes después que el titular del MTC anunciara la conformación de una comisión, se encapsula información sobre “indemnización” a consorcio aeroportuario, mantiene bajo siete llaves las negociaciones que sostiene con Kuntur Wasi para fijar el monto se le pagará por concepto de “indemnización” por la cancelación del proyecto del Aeropuerto Internacional de Chinchero

Recordemos que voceros de Kuntur Wasi han dejado entrever que solicitaran un monto superior a los US$ 50 millones por los gastos que argumentan haber hecho con el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), Estudios de Ingeniería (EDI), Plan de Monitoreo Arqueológico (PMA) y las autorizaciones de construcción, permisos y licencias locales. Posteriormente el entonces contralor Edgar Alarcón dijo que había sido informado que Kuntur Wasi estaba exigiendo a la comisión del ministro Giuffra el pago de US$ 80 millones, cuando en realidad los gastos en los que podría haber incurrido en realidad no llegan ni a los US$ 20 millones.