Exministro de Transportes dice que contrato para el aeropuerto de Chinchero no era lesivo para el país

Las respuestas del exministro de Transportes y Comunicaciones del gobierno anterior, Carlos Paredes Rodríguez, no satisfizo a los integrantes de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, que lo citó para que explique su participación en la firma del contrato de concesión para el diseño, construcción y operación del aeropuerto de Chinchero.

Así lo manifestó al término de la sesión el congresista Héctor Becerril Rodríguez (FP), presidente de ese grupo de trabajo que cuenta con facultades de comisión investigadora para indagar las presuntas irregularidades que se habrían cometido en ese proyecto.

“El exministro quiere sostener que el contrato no era lesivo para el país. No supo explicar por qué no se consignó en el mismo la tasa máxima de interés ni la fecha tope del cierre financiero del concesionario”, dijo el parlamentario fujimorista.

Becerril agregó que Paredes Rodríguez no pudo explicar por qué renunció al ministerio de Transportes y Comunicaciones diez días antes de la firma del contrato y dejar para que lo firme el viceministro del sector. “Eso genera suspicacias”, anotó el legislador.

Durante la sesión, el congresista Yonhy Lescano (AP) también consideró que las respuestas del exministro eran “inconsistentes y enredadas” por argumentar que el contrato firmado por el Estado y el consorcio Kuntur Wasi, ganadora de la buena pro, no era lesivo para los intereses del país.

“Cómo puede decir que no era lesivo si por esa razón se tuvo que resolver el Contrato. El Estado iba a pagar más de 850 millones de dólares”, cuestionó.

Lescano agregó que Paredes no quiere aceptar su responsabilidad y que es lamentable que se haya tenido como ministro a alguien que no haya sabido defender los intereses nacionales.

En tanto, el parlamentario Segundo Tapia (FP) cuestionó que se haya entregado la concesión a una empresa insolvente. También preguntó sobre los motivos de su renuncia al MTC y sobre las expresiones del exministro Alfredo Thorne que señalara, en un audio difundido en los medios de comunicación, que el contrato firmado con Kuntur Wasi “fue hecho a la medida”.

“CONTRATO NO FUE PERFECTO” DIJO PAREDES

Durante su exposición, el exministro de Transportes y Comunicaciones del gobierno de Ollanta Humala reconoció que el contrato de concesión del aeropuerto de Chinchero, firmado en el 2014, no fue perfecto pero descartó que este que haya sido lesivo para los intereses del Estado.

“Consideramos que ese contrato no es lesivo, sí contempla todos los mecanismos necesarios que cautelen los intereses nacionales. Sería un exceso de soberbia decir que era un contrato perfecto, no lo es. Ningún contrato lo es”, indicó Paredes.

Asimismo, rechazó y lamentó las declaraciones del exministro Alfredo Thorne. Dijo que no tienen sustento porque existieron cuatro postores precalificados.

Argumentó que renunció al cargo de ministerio de Transportes y Comunicaciones por razones personales y porque consideró que su deber con el país estaba cumplido.

Previamente, Paredes Rodríguez informó que el 7 de abril de 2014, tres meses antes de la firma del Contrato, ProInversión recibió un informe previo de la Contraloría General de la República donde le hace dos recomendaciones: la primera, que ProInversión evalúe la pertinencia de considerar un plazo definitorio para que el concesionario presente un cierre financiero, y la segunda, que se fije una tasa de interés máxima del endeudamiento que va asumir el concesionario.

“El Comité especializado de ProInversión, luego de hacer una evaluación técnica, el 14 de abril consideró que no es pertinente hacer esa precisión sobre la tasa de interés”, detalló el exministro.

No asistieron a la sesión el exministro de Transportes y Comunicaciones del gobierno aprista, Enrique Cornejo, ni el expresidente del Comité de ProIntegración de ProInversión, Francisco García Calderón Portugal.