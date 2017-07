Mitin central del paro general de 48 horas planteo mayores medidas de fuerza

Concluyó el paro general de 48 horas que significo para la población que no labora en el sector estatal un enorme sacrificio económico, pero el Gobierno Nacional no ha dado ni la mínima respuesta a la medida de fuerza, el miércoles en la conferencia de prensa que brindo el Premier Fernando Zavala tras el acostumbrado consejo de ministros no dijo nada en absoluto y ayer tampoco hubo algún pronunciamiento ni siquiera del titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones que brindo una conferencia de prensa para anunciar la decisión adoptada sobre el contrato con Kuntur Wasi.

Mientras tanto los dirigentes de la FDTC encabezados por Hector Calla en el mitin desarrollado en la Plaza de Armas del Cusco ayer pasado el mediodía, precisaron que si el gobierno no responde adecuadamente a las exigencias del Cusco entonces se declararan mayores medidas de fuerza no descartándose inclusive una huelga indefinida.

De otro lado en el caso de la huelga de los profesores tampoco hubo un nuevo pronunciamiento solamente trascendió que se intentaría un nuevo dialogo esta vez presidido por el nuevo viceministro de Gestión Pedagógica que asume funciones tras haber sido publicado ayer la norma de su designación. Mientras tanto en otras bases magisteriales se iniciaron medidas de fuerza inclusive los docentes de Ayacucho han iniciado una marcha de sacrificio con destino a Lima para exigir ante el Poder Ejecutivo en su propia sede atención a las demandas de mejores condiciones económicas y laborales.