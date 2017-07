34 programas de maestría funcionaban en el país sin autorización de Sunedu

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) detectó la existencia de 34 programas de maestría y doctorado sin autorización, así como carreras de pregrado, impartidos en siete universidades del país. La titular de la Sunedu, Lorena Masías, advirtió que se iniciarán procedimientos administrativos sancionadores contra las universidades que resulten responsables y que las multas podrían variar entre 100 UIT (S/. 405,000) y 300 UIT (S/. 1’215,000).

Masías subrayó que las universidades responsables deben cesar la oferta y la prestación de programas que no se encuentren autorizados y tienen la responsabilidad de adoptar medidas para evitar mayor perjuicio a los más de dos mil estudiantes afectados.

Ante esta situación y, con el fin de brindar alternativas a estos estudiantes, la Sunedu aprobó criterios técnicos para supervisar procesos especiales de admisión de los estudiantes afectados en universidades receptoras. Dichos criterios técnicos evaluarán los aprendizajes, habilidades y conocimientos de los estudiantes para ubicarlos en el nivel del plan de estudios que corresponda en una carrera autorizada.

“La Superintendencia no registrará los grados y/o títulos provenientes de programas ilegales”, puntualizó Lorena Masías. Estas carreras se suman a los programas no autorizados de universidades con autorización provisional que la Sunedu dio a conocer a inicios del 2017. A la fecha, se han detectado más de 100 carreras no autorizadas que operarían en situación ilegal e informal.

En el mes del tercer aniversario de la Ley Universitaria, la Sunedu reveló el alto grado de informalidad en el que se encuentra el sistema universitario en el Perú, indica indica institución. “La Superintendencia seguirá trabajando a fin de que estudiantes y padres de familia tengan información adecuada sobre las carreras que actualmente ofrece el mercado educativo, cumpliendo así su función de velar por la calidad universitaria y el futuro de todos los estudiantes del país”, refirió la entidad.

