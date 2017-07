“Exigencia para que Odebrecht pague adecuada reparación civil al Estado fue motivo para mi retiro”, señala Ampuero.

La exprocuradora Katherine Ampuero aseguró que la empresa Odebrecht pretende pagar una reparación civil al Estado solo de US$ 60 millones, monto que consideró irrisorio en comparación al daño causado. En conferencia de prensa convocada junto a la expresidenta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado (CDJE), Julia Príncipe, para dar a conocer su versión sobre el retiro de la confianza de la cual fue objeto por la ministra de Justicia, Ampuero dijo que su oficina respondió a Odebrecht que ese monto era insuficiente.

Indicó que, frente a la pretensión de la empresa brasileña, solicitaron el pago de una reparación civil de dos mil millonesde soles. Asimismo, Ampuero justificó la medida cautelar que interpuso sobre el proyecto Olmos -que impidió la venta de sus activos y que fue causal de la pérdida de confianza en ella- al señalar que con ello aseguraba que la empresa no pudiese deshacerse de bienes solo para pagar a sus acreedores.

POSICION DE JULIA PRINCIPE

Por su parte, Príncipe explicó las razones de su salida de este organismo junto a las procuradoras, luego que el Poder Ejecutivo diera término a su designación al frente de esta organización, en la que se mantuvo desde el 6 de setiembre del año pasado. Como se recuerda, a través de una resolución suprema publicada ayer el Gobierno dio término a este nombramiento como representante de la ministra de Justicia,

Explicó que se enteró de su salida del cargo, así como del retiro de confianza de Ampuero, a través de una entrevista ofrecida por la ministra Pérez Tello. Sostuvo, además, que la titular del Minjus no dijo la verdad cuando aseguró que ella había renunciado al cargo. “En varias oportunidades, la ministra me solicitó que destituya a la procuradora Ampuero, pero le indiqué que no lo haría y que la única opción era sacarme a mí primero”, aseguró.

Junto a la procuradora ad hoc, Liliana Meza, señaló que desde un primer momento pudo observar “incomodidades” en el Poder Ejecutivo por el trabajo de las procuradoras. Aseveró que su salida del cargo fue una decisión tomada por el presidente Pedro Pablo Kuczynski, y el jefe del Gabinete, Fernando Zavala. De otro lado, refirió que era necesario que el Congreso apruebe la creación de la Procuraduría General de la República.