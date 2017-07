También marchas y contramarchas en declaratoria de estado de emergencia

Ayer en la mañana las plataformas informativas de El Diario del Cusco anunciaron la decisión del Gobierno Nacional de declarar en estado de emergencia los distritos de Cusco, Wanchaq, San Sebastián, Ollantaytambo y Machu Picchu de las provincias de Cusco y Urubamba, de inmediato la población expreso su total desacuerdo con la medida que se fundamentó de acuerdo al tenor del Decreto Supremo 078 – 2017 – PCM en un informe elevado por la VII Macro Región PNP el día 19 de julio del 2017, un día después que el titular de la VII Macro Región Policial suscribió un pacto de no agresión con los dirigentes del Sute Regional Cusco, donde inclusive los maestros se comprometían a no bloquear las vías, entonces no había justificación para el informe enviado al día siguiente y que motivo la emisión del cuestionado dispositivo.

La inicial declaratoria en emergencia, por el plazo de 30 días calendario, afectaba el distrito de Juliaca, provincia de San Román, región Puno; así como en los distritos de Wanchaq, San Sebastián y Cusco de la provincia del Cusco, y en los distritos de Machu Picchu y Ollantaytambo de la provincia de Urubamba

El dispositivo precisaba que la medida responde a que se han producido actos contrarios al orden interno que afectan el normal desenvolvimiento de las actividades de la población de los distritos señalados, por lo que resulta necesario adoptar las medidas constitucionalmente previstas para restablecer el orden interno. Durante la vigencia del estado de emergencia en las circunscripciones señaladas quedaban suspendidos los derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio, comprendidos en los incisos 9), 11), 12) y 24) apartado f) del artículo 2 de la Constitución Política del Perú y disponía que la intervención de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas se efectúa conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1186 y en el Decreto Legislativo N° 1095, respectivamente. El Decreto Supremo estaba rubricado por el Presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, y está refrendada por el jefe del Gabinete Ministerial, Fernando Zavala; y los ministros del Interior, Carlos Basombrío; de Defensa, Jorge Nieto; y de Justicia y Derechos Humanos, María Soledad Pérez Tello.

EMPIEZAN LAS CONTRAMARCHAS

El dispositivo provoco reacción de todo nivel, se consideró por parte de la población que se expresaba en las plataformas informativas de la Corporación Multimedia El Diario del Cusco y de otros medios que “el remedio era peor que la enfermedad”, pues a nivel mundial la noticia de que Cusco y Machu Picchu estaban en emergencia iba a provocar un severo golpe al turismo. Es así que alrededor del medio día el gobierno emitió una primera Fe de Erratas, es decir retrocedía en su inicial decisión determinando excluir al distrito del Cusco así como a Machu Picchu y Ollantaytambo de los alcances de la declaratoria de emergencia, quedando vigente para Wanchaq, San Sebastián así como Juliaca.

REACCIONES A TODO NIVEL

En el transcurso del día también diversas autoridades, instituciones y gremios emitieron contundentes expresiones de rechazo a la decisión adoptada por el gobierno de PPK.

Lo que es más grave es que estas decisiones han ocasionado un grave impacto en la actividad turística y en consecuencia Promperu deberá implementar de inmediato acciones para reimpulsar la promoción del Cusco y Machu Picchu al mundo. Finalmente quedará marcado el 20 de julio del 2017 como el día de las marchas y contramarchas de la administración gubernamental con el Cusco.