Ministerio del Interior evalúa cierre de algunas escuelas de formación policial

El ministro del Interior Carlos Basombrio, preciso que los recientes hechos donde policías en actividad han sido capturados al descubrirse que formaban parte de bandas criminales obliga a repensar sobre la conveniencia o no del funcionamiento de decenas de escuelas de formación policial que fueron creadas por afán populista sin un adecuado estudio. “Yo tengo una firme posición, necesitamos muchas escuelas o necesitamos policías bien capacitados para prestar servicio a la población, por eso hemos dispuesto una evaluación de la situación de las escuelas de formación policial en muchas de ellas inclusive no hay la suficiente cantidad de docentes e instructores y los policías que se están formando invierten su tiempo en orden cerrado es de decir en marchar y marchar. Tal vez sea impopular la medida de cerrar algunas de estas escuelas, pero yo tengo la convicción que no necesariamente tengo que ser popular, tengo que adoptar medidas para que tengamos una mejor policía y estamos en ese camino”, puntualizó.

De otro lado el ministro Basomrbio anuncio que este año se suspenderen los ingresos de alumas a las escuelas de formación policial por las graves denuncias de acoso y ultraje sexual que se han registrado en diversos sectores del país. “Hemos tomado esta decisión, hasta que tengamos los resultados de una evaluación que estamos realizando sobre estos centros de formación. Esperamos tener el próximo año la propuesta sobre el particular”, indicó.

De otro lado el titular del Interior, puntualizó que la Policía Nacional está haciendo un gran esfuerzo por tratar de devolver a la ciudadanía la tranquilidad en las calles. “El camino es larguísimo y trabajamos todos los días para lograr mejorar la seguridad ciudadana”, agregó el ministro en esa línea comentó que los megaoperativos ejecutados a escala nacional han sido pieza fundamental en la estrategia. “En la lucha contra el crimen organizado no hay espacio para los golpes de suerte. Existen los golpes planificados. Las nuevas organizaciones criminales son más precavidas y tienen una estructura con funciones bien repartidas”, explicó.

Basombrío felicitó al director general de la Policía, general PNP Vicente Romero Fernández, por su compromiso con la institución. “Ese coraje que se tiene para limpiar la casa es algo que quisiéramos que se traslade a otras instituciones del Estado”, remarcó. Recordó que hasta el momento 64 malos agentes han sido separados de la PNP por sus nexos con la criminalidad. “Hemos adoptado una posición firme, contundente, clara para todos aquellos malos policías. No hay espacio para la corrupción para aquellos que pretendan todavía continuar con estas prácticas. Tengan la plena seguridad, si tenemos que sacar a más del 10% o 20% de la Policía, lo vamos a hacer”, advirtió el ministro.

Este es un cambio histórico que le va a permitir a la PNP cumplir con el sueño de llegar a ser la mejor institución del Bicentenario. El titular del sector comentó que Barrio Seguro se creó sobre la base de que 85 distritos del país concentran a la vez una alta tasa de victimización, un mayor número de denuncias registradas en la Policía y un mayor número de homicidios en 2016. El Gobierno ha identificado en esos distritos 100 barrios que requieren una atención preferencial. Esto se hace para que los niños de 10 o 12 años de esas zonas no terminen a los 16 años convertidos en sicarios o pandilleros.