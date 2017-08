Ministra de Educación ahora dice que escolares no perderán el año lectivo

La ministra de Educación, Marilú Martens, remarcó que los estudiantes no van a perder el año escolar debido a la huelga que mantienen los docentes en algunas regiones, porque su portafolio ha desarrollado modelos de servicios a partir de los descuentos de sueldo y despidos que se efectúen.

“Contrataremos profesores si los huelguistas no retornan a las aulas”, puntualizó la titular del Minedu. Por ejemplo, dijo, en la región Cusco- donde los maestros están en huelga hace 46 días- ya se anunció desde el 26 de julio que a los maestros que no cumplan con el dictado de clases no se le pagará.

“Ya hay equipos de Contraloría que están haciendo el trabajo de veeduría y verificando que el gobierno regional no pague a quien no realiza su trabajo”, expresó. “Las faltas acumuladas de los profesores llevan al despido e inmediatamente tenemos que hacer la contratación de otros docentes”, refirió Martens.

Además, prosiguió, a partir de esta semana están implementando en el Cusco, el servicio educativo para que los estudiantes no sigan perdiendo clases. La ministra, tras mencionar que en otras 11 regiones hay docentes que se mantienen en huelga desde el 12 de julio, resaltó que algunos profesores están regresando a sus colegios, aunque tengan amenazas de otros maestros que los llaman “amarillos”, entre otros calificativos. “Pero se dio cuenta al Ministerio del interior”, indicó.