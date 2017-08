Presentación de programa para recuperar clases perdidas fallo en el colegio Ciencias

Los funcionarios del Ministerio de Educación (Minedu) que llegaron a nuestra ciudad para poner en marcha el programa virtual dirigido a los escolares denominada “al cole contigo” no pudieron poner en marcha la propuesta porque en el colegio nacional de Ciencias donde se presentó el programa no había servicio de internet. Esta situación dejo en evidencia que la propuesta que ha anunciado con “bombos y platillos” el ministerio de Educación y que es una copia del sistema que fue puesto en marcha en el norte del país tiene como gran debilidad el servicio de internet que llega a un limitado numero de escolares en sus planteles o sus domicilios.

Frente a esta situación los funcionarios del Minedu tuvieron que buscar en las cercanías una cabina particular de alquiler de internet para demostrar las bondades del sistema de trasmisión de contenidos educativos. Esta situación fue cuestionada no solamente por los pocos alumnos del mencionado plantel que acudieron a la convocatoria efectuada sino también por dirigentes del Sute Regional del Cusco que no dudaron en calificar que la propuesta de la ministra Martens será un fracaso

Mientras tanto desde el ministerio de Educación se anuncia que el programa “El Cole Contigo”, es una alternativa para que estudiantes de Cusco tanto de primaria y secundaria, y en especial los de quinto año, recuperen las clases perdidas por la huelga de docentes. Se señala que mediante la modalidad virtual, los alumnos pueden acceder a sesiones de aprendizaje a través de fichas, diapositivas y videos especialmente elaborados por los equipos de educación de la Dirección de Educación Básica Regular del Minedu.

La ministra Marilu Martens sobre el particular sostuvo que mientras se brinda este servicio alternativo, los gobiernos regionales deberán verificar qué profesores no están asistiendo a sus centros de labores para hacer los descuentos o implementar los despidos respectivos; así como la contratación de nuevo personal docente que garantice a los estudiantes su derecho de recibir el servicio educativo.

“Los estudiantes no deben verse afectados y los profesores que deciden no trabajar no deben amenazar a los que sí tienen el compromiso de regresar a las aulas”, enfatizó la ministra. En otro momento, brindó tranquilidad a los padres de familia para que envíen a sus hijos a clases, ya que afirmó que el Minedu dará seguridad a aquellos profesores que sí desean cumplir con sus labores.

“Los padres de familia deben asegurarse de que sus hijos reciben el servicio escolar sin sentirse amenazados o amedrentados por los actos de violencia de algunos profesores irresponsables. “Eso debe de ser denunciado”, afirmó.

La titular del Minedu ratificó que los escolares cuyos profesores acatan una huelga en algunas regiones del país no van a perder el año escolar, debido a una serie de medidas tomadas por su sector, con el objetivo de cumplir con el derecho fundamental de la educación.