Ministro de Cultura Salvador del Solar prepara nuevo proyecto para privatizar el patrimonio cultural

El Ministerio de Cultura prepara un proyecto de ley que será presentado al Congreso de la República, en el cual se plantea una revisión de la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, a fin de permitir la inversión privada en la puesta en valor de los sitios arqueológicos, dado que los recursos estatales son insuficientes.

Así señalo el ministro Salvador del Solar, quien refirió que actualmente existen 13,000 sitios arqueológicos a escala nacional registrados en el Ministerio de Cultura, los cuales deben ser puestos en valor, pero el presupuesto de dicho sector e incluso del Ejecutivo en su conjunto no permite atender esa necesidad.

“Tenemos en esta gestión la convicción de que hay que dar lugar a que pueda haber inversión privada. Tenemos 13,000 sitios arqueológicos registrados en el país para ponerlos en valor, y a cada momento aparecen nuevos. Para ponerlos en valor a todos necesitaríamos seis veces el total del presupuesto general de la República”, manifestó.

“Es obvio que el Estado no tiene los recursos para encargarse por sí mismo de una riqueza tan grande. Por ejemplo, la región Cusco tiene muchos ingresos por turismo y si existe una sensibilidad para no darle entrada a lo privado, eso no quiere decir que el país entero tenga que privarse de esa posibilidad. Entre las iniciativas legislativas que queremos alcanzar al Congreso es hacer una revisión de la Ley General de Patrimonio Cultural de la Nación”, expresó Salvador del Solar.

El ministro de Cultura sostuvo que existen buenas prácticas respecto al manejo de los sitios arqueológicos y también en otros ámbitos donde hay participación de asociaciones, esfuerzos públicos y privados, gobiernos regionales y locales. “Yo creo que uno de los mensajes del Bicentenario es: hacia dónde sea que queremos apuntar tenemos que hacerlo juntos. No es que solo tenga que ser público o solo privado. Hay casos para lo público y también hay para lo privado. Y lo hay también para la asociación público-privada”, aseveró.

OTRA VEZ LA PRIVATIZACION

Ya fueron dos intensiones en los gobiernos de Alan García y Ollanta Humala a través de la Ley 29164 y el Decreto Legislativo 1198 que pretendieron el mismo objetivo pero que el Cusco logró su derogatoria con contundentes medidas de fuerza. Recientemente un proyecto similar aprobado en comisión de Cultura del actual Congreso quedo paralizado por una respuesta inmediata y ahora es el propio ministro de Cultura que anuncia las acciones para la revisión total de la Ley del Patrimonio Cultural para posibilitar la privatización de los sitios culturales legados por nuestros antepasados.