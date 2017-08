Sute Regional Cusco hoy decidirá sobre suspensión de huelga indefinida del magisterio

El Gobierno adelantará a diciembre de este año el aumento del salario básico docente, que ascenderá a 2000 soles, se informó ayer tras una reunión entre el Poder Ejecutivo y los titulares de los gobiernos regionales. Mediante un pronunciamiento conjunto, se ratificó el compromiso del Gobierno de incrementar el salario básico a 2000 soles, el cual será en diciembre de 2017 y ya no en marzo del 2018.

De igual forma, el Ministerio de Educación se comprometió a que ningún docente pasará una evaluación desempeño sin antes haber tenido un proceso de capacitación, el cual se realizará mediante talleres. Asimismo, en todas las escuelas las clases reiniciarán el próximo lunes 7 de agosto, y los gobiernos regionales, a través de las Direcciones Regionales de Educación (DRE) y las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL), realizarán los descuentos en caso de inasistencias bajo responsabilidad civil y penal.

También se informó que el Gobierno dispondrá de 200 millones soles el próximo año para el presupuesto de gobiernos regionales y el pago de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada, de los cuales se destinará 70% al sector Educación.

El documento remarca que la política educativa no solo incluye la mejora remunerativa sino también la formación en servicio, meritocracia y todos los elementos que hagan más atractivo la vocación docente. Encabezó la presentación de estos acuerdos el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, junto a la ministra de Educación, Marilú Martens, y gobernadores regionales entre los cuales se hallaba el titular de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales Luis Valdez, el Gobernador del Cusco Edwin Licona que desde el día lunes inicio gestiones al más alto nivel para que se concrete la reunión que ayer se desarrolló y que finalmente logró lo que parecía complicado.

POSICION DE ERNESTO MEZA TICA

Desde Lima el secretario general del Comité Ejecutivo Regional del SUTE Cusco Ernesto Meza Tica señalo que el acta de acuerdos soluciona en parte las demandas planteadas por los docentes del Cusco a los cuales se sumaron en las últimas semanas docentes de otras regiones del país faltando aspectos que deberán ser atendidos paulatinamente en mesas de dialogo al haberse en la práctica reconocido como interlocutor válido para atender las demandas de las maestras y maestros del país a las bases regionales del SUTE. “Quedan aspectos que mañana (viernes) analizaremos y debatiremos los dirigentes de los 14 Sute Regionales”, puntualizó en comunicación con El Diario del Cusco.

Con respecto al reinicio de las labores escolares en Cusco, el máximo dirigente de la docencia cusqueña que desplego la huelga indefinida desde el pasado 15 de junio, precisó que los acuerdos a los que se arribó ayer responden a la atención en parte de las demandas planteadas por las maestras y maestros de Cusco que desarrollaron una sacrificada lucha que inclusive fue atacada por el CEN del Sutep y en ese sentido como corresponde las bases se pronunciaran orgánicamente tras una asamblea de información sobre la suspensión de la medida de fuerza. Todo con las bases, nada sin ellas, termino señalando Meza Tica.

RECUPERACION DE LAS HORAS INVERTIDAS EN LA HUELGA

Mientras tanto el director regional de Educación Elias Melendrez, precisó que ya se tiene un plan para la recuperación de las horas que no se dictaron y se implementara adecuadamente, puntualizo que hoy viernes se harán ajustes para que se logre completar los objetivos del presente año lectivo en ese sentido puntualizó que probablemente el año escolar se extienda hasta el 26 de enero pero deberá tener consenso de padres de familia y especialmente de los docentes. “También podemos hacer uso de sábados y los feriados, para no extender hasta enero las labores, adoptaremos la mejor decisión”, puntualizo.

Con respecto a los estudiantes de quinto de secundaria que estarán más apremiados para tener la adecuada preparación para el examen de primera opción, el titular del sector Educación de Cusco precisó que ayer ya inicio las coordinaciones con los representantes de la Unsaac, Universidad Andina, Universidad Global para que el referido examen se pueda implementar después de la tercera semana de diciembre y no en noviembre como se programó en los años precedentes. “La próxima semana enviaremos las comunicaciones oficiales con la propuesta definitiva para tener la respuesta de igual forma tal como se conversó”, precisó.

REUNION DE SUTES CON MINISTRA

La ministra de Educación, Marilú Martens, desde la mañana de ayer se reunió con representantes de los docentes en huelga de 12 regiones y de la zona del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), para revisar los siete puntos de su pliego de peticiones y explicarles las acciones que ha desarrollado su sector, a fin de mejorar de manera integral la situación del magisterio.

En la reunión participaron representantes del Sindicatos Único de Trabajadores de la Educación (SUTE) de Cajamarca, Ayacucho, Lima provincias, Áncash, Puno, Madre de Dios, Chumbivilcas (Cusco), Cajamarca, Huánuco, Ica, Apurímac, Huancavelica y Callao y de la zona del Vraem.

“Ustedes son nuestros aliados y estamos trabajando para ustedes, y siempre hemos estado abiertos al diálogo y dispuestos a trabajar juntos para lograr una mejora en su situación”, dijo la ministra. En la reunión Martens explicó que este año los maestros de la primera escala, nombrados y contratados, tienen una remuneración de 1780 soles, y que en marzo de 2018 la primera escala llegará a 2 mil soles, lo que en promedio significa un incremento de 15 por ciento. “Tenemos que pagarles más a nuestros docentes y estamos trabajando para eso. El Minedu tiene el grupo más numeroso de trabajadores del sector público y su propuesta de incremento tiene que ser consecuente con el crecimiento económico del país”, refirió.

“Este es un compromiso mío, ahora como ministra y mañana como profesora. Porque soy profesora como ustedes, porque he trabajado en zonas rurales, porque he trabajado con niños como trabajan ustedes, y porque además soy madre y he querido para mis hijos la mejor educación”, concluyó.

Cabe precisar que esta posición de la ministra fue enmendada posteriormente por la decisión de las mas altas autoridades del Poder Ejecutivo en base a los acuerdos con los gobernadores regionales para adelantar el incremento salarial a diciembre de este año.