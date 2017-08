Pedimos un poco más de paciencia a padres de familia señala dirigente del Sute Cusco

La dirigente del Sute Regional Cusco Profesora Ruth Baez, dio a conocer que la dirigencia regional junto a otras regiones, sostendrán reunión decisiva con el Gobierno Central para “formalizar” los acuerdos que pongan punto final a la huelga indefinida iniciada hace más de 50 días en Cusco.

Hay que recordar que el pasado fin de semana luego de conocerse la suscripción de un acuerdo con los gobernadores regionales del país, el magisterio cusqueño expresó su rechazo al mismo calificando de traidor al Gobernador Regional Edwin Licona.

Tras intentar tomar las instalaciones de la Dirección Regional de Educación, los maestros anunciaron el viernes que la medida no sería levantada porque la firma de un acta debió ser con el gremio y no con autoridades regionales.

“En principio ha sido demasiado tardía la propuesta del gobierno, han dejado pasar mucho tiempo, ¿porque no lo hicieron antes? ¿Por qué permitieron que pasen tantos días de huelga?, lo que concluimos es que sí había dinero, lo que no había era voluntad del Ministerio”, sostuvo la ex secretaria general.

Dijo también que agradecen el gesto de los gobernadores, pero mínimamente debieron comunicar a las bases. “Lo que exigimos ahora, es que haya una firma que formalice este acuerdo, que se establezca una comisión que vea el piso salarial al 2021, que se establezca una mesa permanente para tratar el resto de la plataforma de lucha, que tiene 14 puntos”.

En consecuencia dijo que hoy no se reinician las labores escolares, al tiempo de pedir la comprensión de los padres de familia. “Quiero hacer un llamado a los padres, lo que queremos con esta lucha es garantizar la tranquilidad para los años que vienen, si logramos esto trabajaremos en paz laboral sin paros ni huelgas”, puntualizó.

Respecto a las evaluaciones dijo que los maestros no le temen a las evaluaciones, sin embargo precisó que la capacitación a los maestros no solo debe comprender las rubricas, sino tiene que ser en programas de pedagogía y evaluación para permitir una educación de calidad.

Ruth Baez, reiteró una vez más que son 24 días de labores los que se perdieron hasta el momento y no los dos meses que se señala. “Les pedimos solo un poco más de paciencia, tal vez sean unos tres días de huelga más porque más de 40 instituciones educativas han enviado a sus maestros a Lima, estarán en Lima para respaldar al dirigente, se debe concretar una decisión final, en estos días”, sostuvo.

Al ser consultada sobre las acusaciones de extremista y terrorista, dijo que no tiene por lo menos una militancia partidaria. “Nosotros enseñamos sobre la base del amor y la comprensión, nunca podríamos comprender la ideología de estos grupos extremistas”, sostuvo.

Finalmente sobre la Derrama Magisterial, dijo que la democr4qatizacion de esta entidad es uno de los puntos del pliego nacional, puesto que no se debe continuar permitieron que los dineros de los maestros sean aprovechados por algunos.