Cinco menores que se dedicaban a la ingesta de bebidas alcohólica fueron intervenidos

Personal del Departamento Escuadrón Verde – Terna Cusco, durante su trabajo policial mimetizados de personal de limpieza, por inmediaciones de las calles Venturra y Mojarras del distrito de San Sebastián, capto cinco menores que se dedicaban a la ingesta de bebidas alcohólica y uno de ellos portaba un celular de dudosa procedencia.

Los menores de iniciales: H. C. R (15), J. C. F. C (15), A. J. C. P (17), L. R. Q. Y (16), J. A. C. H (17), fueron sorprendidos y libando al parecer bebidas alcohólicas en plena vía pública, motivo por el cual fueron conducidos a la Comisaria PNP de la Familia, donde se les realizo un registro personal hallándole al menor de iniciales A. J. C. P. (17), en el interior de bolsillo delantero de su pantalón jean color negro, Un (01) celular de color negro marca LG, con IMEI Físico 356062068093244, e IMEI. Virtual número 986531470256407, los mismos que no coinciden, y al ser consultado el código IMEI físico en la Web de Terminales Móviles Robados Perdidos o Recuperados de OSIPTEL, fue reportado como perdido.

El menor fue puesto en custodia a la Comisaria PNP por ser infractor por los cargos de los presuntos Delitos de Receptación y Clonación o Adulteración de terminales de telefonía celular, así como los demás intervenidos en calidad de custodia por encontrarse en aparente abandono moral y peligro material.