Ministra Martens estará en el Congreso mañana miércoles

La Comisión de Educación del Congreso se instaló ayer y como primer acuerdo aprobó convocar a la ministra del sector, Marilú Martens, para que explique las medidas tomadas por el gobierno para solucionar la huelga de maestros. Martens, deberá presentarse ante este grupo legislativo el miércoles 16 de agosto.

Los miembros de la Comisión de Educación, presidida por la fujimorista Paloma Noceda, coincidieron en que era necesaria la presencia de Martens para que explique todo lo que el gobierno está haciendo para solucionar la huelga, la cual se extiende por más de cincuenta días.

Dicha medida de fuerza es seguida por un sector de miembros del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación del Perú (Sutep) quienes demandan el aumento de sus remuneraciones. El Gobierno se comprometió a adelantar el aumento a los docentes a diciembre del presente año, fecha en que ningún maestro percibirá menos de S/ 2,000. No obstante, un sector del gremio de docentes no acepta esta propuesta y continúa en huelga. La ministra Martens exhortó a los maestros a volver a las aulas para no continuar perjudicando a los niños, y planteó seguir dialogando sobre sus demandas en las mesas técnicas correspondientes.