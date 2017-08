Ocho denuncias penales afronta secretario general del Sute Regional Cusco por lucha magisterial

El secretario general del Sute Regional Cusco Ernesto Mesa Tica, dio a conocer que enfrenta ocho procesos penales iniciados en su contra durante la huelga acatada por más de 50 días en el Cusco por diferentes delitos.

“Inclusive se me denunció por el delito de extorsión en la ciudad de Lima, no sé a quién extorsione, quien presentó la denuncia no tengo mayor precisión al respecto”, dijo.

El dirigente aseguró que afrontara cada proceso con mucha transparencia para demostrar su inocencia, aunque dijo que si hubo alguno tipo de falla o responsabilidad que por su cargo le alcance, está dispuesto a afrontar las consecuencias.

Al ser consultado si tiene alguna ambición política que lo haya motivado a asumir el cargo dirigencial del Sute Regional, el profesor Mesa Tica dijo que no será candidato a nada.

“No seré candidato a regidor, o alcalde a pesar de que el derecho lo tengo, pero tengo el compromiso asumido con el magisterio, si en algún momento pasara lo contrario saquen este video, pero estoy seguro de lo que quiero”, dijo.

Sobre el proceso de recuperación de clases, sostuvo que los maestros con mucho compromiso y entusiasmo vienen realizando su labor desde el lunes pasado y el muchos hasta el sábado pasado.

“Hay pocas instituciones educativas cuyos padres de familia no quieren sacrificar los sabados, los maestros vienen optando por otros mecanismos para recuperar las clases perdidas, pero tengan la seguridad que lo haremos”, sostuvo.

El dirigente saludó que la lucha magisterial haya tenido los frutos que hasta el momento tienen y que la medida de protesta haya sido iniciada en el Cusco. “Hoy podemos señalar que el incremento de dos mil soles será desde noviembre y se ha ratificado el incremento hasta una UIT”, dijo.

Asimismo indico que el 28 de este mes se debe iniciar el trabajo de la mesa de dialogo con el gobierno central puesto que están pendientes varios de los puntos de la plataforma inicial de lucha.

“Tenemos que dialogar sobre la situación de los auxiliares de educación, de los profesores que están el Pronoi, asimismo las pensiones de nuestros maestros jubilados”, puntualizó.