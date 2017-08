Ministro del Interior señala que Castillo Terrones si pertenece a Conare – Movadef

El ministro Carlos Basombrío dijo que en el caso de Pedro Castillo Terrones, presidente del comité de lucha que dirige la huelga de maestros, sí existe un vínculo con el Movadef, debido a que obtuvo ese cargo mediante el consenso de dos grupos ligados al grupo proterrorista.

El titular del Interior contó que, el 17 de junio de este año, el Comité Nacional de Reorientación y Reconstrucción (Conare) realizó un evento a fin de reunificarse. Según explicó, el Conare realiza sus actividades en los lineamientos programáticos del Movadef bajo la consigna: “por la reorientación y reconstitución del Sutep desde las bases hasta el CEN”.

En dicho evento, realizado en Lima, dos facciones del Conare eligieron a Pedro Castillo como “su punto de unidad y reunificación”. “Él es elegido por las dos facciones de Sendero Luminoso como el presidente de la comité de lucha”, remarcó.

Carlos Basombrío detalló además que, en ese evento, Pedro Castillo se sentó en la mesa directiva en compañía de dirigentes del Conare y del Movadef como Lucio Ccallo Ccallata, Zenón César Pantoja y Edgar Tello Montes. “Si uno está en la mesa directiva de la unificación de los dos Sutep-Conare y lo eligen como el presidente del comité de lucha, no es porque sea un maestro que no tiene ninguna vinculación con ellos. A mí personalmente me parece un elemento muy poderoso que estos señores hayan escogido como su representante a Pedro Castillo”, sostuvo.

El ministro añadió que existen “varias hipótesis de por qué” Castillo Terrones habría sido elegido como presidente del comité de lucha del Conare, pero que eso aún se viene investigando a nivel policial. Finalmente, Carlos Basombrío recalcó que esta vinculación “es lo suficientemente potente como para tener todas las alertas del caso, más todavía cuando estamos hablando de terrorismo”.