Susana Villaran hoy responderá ante comisión legislativa Lava Jato

La exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, aseguró que acudirá al grupo congresal que investiga los presuntos pagos de sobornos y coimas de empresas brasileñas para obtener contratos y licitaciones, denominado Comisión Lava Jato. “Acudiré al Congreso. Nadie me obliga, ni me llevan de grado o fuerza como ha señalado un congresista”, escribió Villarán en su cuenta en Facebook, al comentar su presencia en el Congreso luego que en dos oportunidades anteriores no asistió

Según remarcó, responderá a la invitación de la presidenta de la Comision Lava Jato, Rosa Bartra, hoy lunes. Dicha comisión convocó a la exalcaldesa a fin de explicar varios temas relacionados con los proyectos Línea Amarilla, Rutas de Lima y para aclarar si recibió o no financiamiento del consorcio brasileño OAS en el proceso de revocatoria. La presentación de Susana Villarán está fijada para las 09:30 horas y se realizará en el hemiciclo del Congreso de la República.