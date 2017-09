Amplían horarios en Qhali Runa para atender usuarios

El Director del hospital Qgali Runa (Antonio Lorena) Nicanor Mellado Villafuerte, informa a la población cusqueña con el fin de mejorar el sistema de atención en salud, se otorgan citas con anticipación a quienes requieran atención médica, se ha establecido un rol de atención en el servicio de admisión hasta las 11:30 am. De lunes a sábado, para atender las citas. Este nuevo sistema es beneficioso para los usuarios que asisten de madrugada y evitar no solo las largas colas, sino los tiempos de espera.

Para atender la demanda quirúrgica se ha programado las cirugías y establecido turnos operatorios los días sábados, tales como traumatología, ortopedia, neurocirugía, ginecología, entre otras especialidades., con el objetivo de realizar una priorización de las cirugías pendientes.

Se incremento el número de citas en el turno tarde de 2.00 pm. a 4:00 pm. En las especialidades de Oftalmología, Endocrinología, Reumatología, Dermatología, Hematología entre otras especialidades médicas y quirúrgicas, con el objetivo de brindar una mejor atención a los usuarios que no lograron una cita en el turno mañana.

Así mismo el Hospital cuenta con las siguientes especialidades como es: Medicina Interna, Hematología, Geriatría, Neurología, Dermatología, Nefrología, Gastroenterología, Reumatología, Medicina Oncología, Neumología, Cardiología, Ginecología, Psicología, Psiquiatría, Endocrinología, y Cirugía Especialidades como: Otorrinolaringología, Cirugía Plástica, Urología, Cirugía Oncológica, Cirugía Pediátrica, Oftalmología, Neurocirugía, Traumatología, Cirugía Cardiovascular, Cirugía General entre otras especialidades. En este caso los usuarios deberán acercarse al Servicio de Admisión, a solicitar su cita, de lunes a viernes de 07.00 am a 11.30 am. y los sábados de 07.00 a.m. a 11.00 am.