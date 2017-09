Sol de Echenique original regresaría al Cusco el 2018

El alcalde del Cusco Carlos Moscoso está efectuando la gestión de recuperar el original Sol de Echenique o ‘’Sol de Soles’’ que es el Escudo del Cusco. Se asegura que mediante gestiones entabladas con el Instituto Smithsonian de Washington, podrá traerse al Cusco el importante elemento, símbolo de nuestra cultura, que hasta el momento se encuentra en el Museo Nacional del Indígena Americano en Washington DC.

La placa de Echenique fue adquirida por los norteamericanos hace más de 50 años en una subasta de una colección privada en Paris y a la fecha es propiedad del museo, lo que dificulta su expatriación.

No obstante, son prometedoras las conversaciones sostenidas personalmente por el burgomaestre provincial en Washington con Kevin Gover, Director del National Museum of the American Indian, que además es indígena norteamericano de la tribu Cheyenne.

Las conversaciones inicialmente plantean que esta joya podría ser cedida en calidad de préstamo hasta por 20 años; en el futuro se realizarían gestiones para que este periodo se amplíe.

Cumpliendo estos requisitos, la pieza Inca podría ser traída al Cusco por el propio presidente norteamericano en abril del 2018, en el marco del ‘’Encuentro para las américas’’ cuya sede será el Perú.

El éxito de la gestión depende de dos factores, el primero son iniciar las relaciones estado a estado, para lo que el alcalde del Cusco se reunirá con el Ministro de Cultura, Salvador del Solar; asimismo la conversación con el embajador del Perú en los Estados Unidos es crucial, quien ya está comprometido en hacer el seguimiento. El otro factor tiene que ver con la seguridad de su custodia, ya que se necesita un lugar que ofrezca todas las garantías para su permanencia.

El emblema representa el escudo del Cusco que en 1986 sustituyó al escudo heráldico español de la colonia, es de oro y tiene un diámetro de 12.5 cm; se dice que el soberano Inca del Tawantinsuyo lo portaba en el pecho el como símbolo de poder y por ser el auténtico hijo del sol.