“Debe reactivarse consejo regional de Turismo para proponer acciones en defensa del Cusco”, señala Fredy Deza

“Los recursos que se recaudan del turismo en el Cusco se han desaprovechado, malversado y dilapidado por las entidades públicas que la manejan, por esta razón no se ve ninguna obra de trascendencia en el Cusco, no se ha implementado ni un sólo Plan de Desarrollo Turístico y la excusa de siempre es que no hay plata…. Increíble!

Las concesiones se han convertido en las peores enemigas para el desarrollo del Cusco, porque ninguna nos genera recursos económicos para invertir y reinvertir en turismo, en infraestructura, acondicionamiento y promoción turística.

El futuro turístico en el Cusco para su despegue requiere, por no decir depende, de algunos servicios públicos de infraestructura que se quieren concesionar o que ya están concesionados, éstos son los que debemos recuperar, o proteger:

– Aeropuerto Internacional de Chinchero.

– Teleférico a Choquequirao.

– La vía férrea hacia Machupicchu.

– La carretera Hiram Bingham hacia la Llaqta Inka de Machupicchu.

– Las carreteras del Valle Sagrado de los Incas, Santa María-Santa Teresa- Hidroeléctrica y la que llegue hasta el Distrito de Machupicchu.

…Todas éstas bajo un nuevo modelo de concesiones, convenientes a los intereses colectivos del Cusco, con nombre propio, que garanticen ingresos económicos y beneficios directos para nuestra Región turística, que pasen a conformar el FONDO REGIONAL DE PROMOCION Y DESARROLLO TURISTICO, que se distribuya coherentemente en las 13 provincias.

Es verdad que el Aeropuerto Velasco Astete necesita ampliarse, mejorarse y repotenciarse, apuntando a brindar un mejor servicio con altos estándares de calidad, pero no como sucede ahora, pensando en satisfacer las exigencias de una sola empresa aerocomercial. Me animaría a pensar incluso que deberíamos de promover la creación de una aerolínea estatal bajo mecanismos que garanticen eficacia y eficiencia.

Lamentable no tener una respuesta bien pensada para cada situación compleja, por parte del Gobierno Regional. No espero mucho del Gobernador que ya ha demostrado su incapacidad. Qué se puede esperar de DIRCETUR y sus directores incapaces e improvisados, experimentos del Gobernador, cero Meritocracia. Esto nos sigue sumiendo en la crisis, debido además, al despilfarro y a la improvisación.

Propongo la reactivación del Consejo Regional de Turismo que designe una Secretaría Técnica que trabaje propuestas inteligentes e innovadoras y que también prevenga que iniciativas lesivas a los intereses del Cusco no tengan el éxito que pretenden. La mejor defensa es la propuesta oportuna”, precisó el expresidente de Corepro Fredy Deza.