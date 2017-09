La fiesta de la Mamacha Natividad de la Almudena

Por: Luis E. Pallardel Muñiz (*)

El calendario de fiestas populares del Cusco, nos ofrece la Festividad de la Natividad de la Virgen de la Almudena, el ocho de setiembre, en el barrio del mismo nombre, ubicado al Oeste de Cusco y próximo al camino del Kuntisuyu, que parte de la plaza mayor de la antigua capital de los inkas, lugar donde se dan cita miles de devotos y turistas curiosos.

Esta celebración se inicia el 28 de agosto con la entrada de flores. Después, a las tres de la madrugada del día siguiente se lleva a cabo la procesión del “despierto”, y concluye el 16 de agosto, fecha conocida como “la octava de despedida”.

En su día central, el ocho de setiembre, se concentra mucha gente, unos para compartir con recogimiento espiritual misas, procesiones y otros, la algarabía de la música y bailes folklóricos que recorren las calles, bajo un cielo azul salpicado de nubes formadas por el humo de estruendosos cohetones, para después disfrutar de sabrosas comidas y bebidas típicas, con una sobremesa de corridas de toros y arranques de gallos o “gallo tipiy”.

La fiesta de la Natividad, nos brinda la oportunidad de apreciar danzas folklóricas como: Pasña Qoyacha, Majeño, Contradanza, Qapac Qolla, junto a otras que nos recuerdan la influencia africana en nuestro folklore, con la presencia de esclavos negros llegados al Perú, en la época colonial, que ha quedado plasmado en danzas como Los Negritos, Qapac Negro, Rey Moreno y Morenada de Puno.

También, nos ofrece la ocasión de degustar platos típicos como: Chiriuchu, lechones, chicharrones, rocoto relleno, caldo de gallina y de cordero, hasta un delicioso anticucho con sabor cusqueño.

¿Pero cuál es el origen de esta fiesta y en qué contexto se da?

De las cuatro fiestas principales del imperio de los inkas, la más importante fue el “Inti Raymi” o “fiesta del sol”, hasta que en la primera mitad del siglo XVI fue suprimida por la brutal campaña extirpadora de idolatrías desatada por la Iglesia Católica de entonces, que la remplazó por la fiesta del Corpus Christi.

Es más, como parte de esta campaña, los nombres quechuas de los barrios del Cusco Inka, también fueron cambiados por el de vírgenes y santos, impuestos como patrones a los vecinos del Cusco que a partir de ese hecho adquirieron el nuevo status de “parroquianos”. Fue así, como el antiguo barrio quechua de “Chaquill-chaca”, fue desmembrado para la formación de las parroquias de Santiago, Belén, y Almudena.

Es así que desde el siglo XVI, llegada la fiesta del Corpus Christi, cada parroquia participa en la procesión cargando a sus patrones. Finalizada esta celebración se da inicio al “corpus” de cada parroquia. Dentro de este contexto, el ocho de setiembre se celebra la fiesta o “corpus” de la Virgen de la Almudena, conocida popularmente como Mamacha Natividad.

HISTORIA OFICIAL

La historia oficial, nos relata que el 23 de noviembre del año 1673, el clérigo Dr. Manuel de Molinedo y Angulo, llegó al Cusco en su condición de Obispo de estas diócesis, trayendo consigo, además de una larga lista de sus bienes materiales, una inquebrantable devoción por la Virgen de la Almudena, puesta a prueba en Madrid su tierra natal y en su ejercicio de cura de la parroquia de Santa María la Mayor de Madrid, el año 1660, devoción que lo indujo a introducir el culto a dicha virgen en la población del Cusco.

Con este propósito, ayudó económicamente la iniciativa de su sobrino, el religioso Dr. Andrés Mollinedo y Rado, para construir el templo de la Almudena. El año 1686 firmó un contrato con el artista indio Juan Tomas Tuyro Túpac, para que confeccionara la escultura de la Virgen de la Almudena, basándose en una copia de la escultura que hay en Madrid.

Sin embargo, el artista imprimió su propio sello andinizando la imagen de la virgen, dando a la escultura la belleza de la mujer mestiza del Cusco, ataviándola al estilo original con un vestido policromado, enriquecido con adornos de pan de oro; quien con expresión maternal lleva a su hijo Jesús, en el brazo izquierdo, sosteniéndole los pies con el brazo derecho. La particularidad de esta obra de arte, es que fue lograda en una sola pieza de madera “spingo”.

LA HISTORIA POPULAR

La historia popular, que es uno de los temas que estudia la ciencia denominada Folklore, nos cuenta sus milagros en Madrid y en Cusco.

Los vecinos de la Villa de Madrid se vieron sitiados por el ejército árabe, durante la guerra de reconquista, encontrándose en la disyuntiva de rendirse o morir de hambre, pero un milagro los salvó. De una muralla empezó a caer en abundancia granos de trigo, produciéndose un hecho más para sorpresa de todos; al revisar la muralla encontraron dentro de un cubo la imagen de la Virgen María, dicho recipiente era conocido como “almud”, utilizado en ese tiempo como sistema de medida, por lo que no tardaron en atribuir el milagro a la Virgen de la Almudena, que contribuyó de esta manera a ganar la guerra en agosto de 1492, bajo la conducción de los Reyes Católicos, que después de ocho siglos de dominación echaron a los árabes de la península ibérica.

En la Catedral del Cusco, existe un lienzo de gran tamaño de la Escuela de Pintura Cusqueña de la colonia, ubicado en la nave del evangelio, mandado pintar por el Obispo Mollinedo, que nos muestra pedagógicamente la historia de dicho milagro o mito católico, que resulta de mucha utilidad para quienes desean conocer más detalles.

En Cusco la historia es diferente, está completamente ligada a la vida cotidiana de sus habitantes, donde la devoción como en otras comunidades, está estrechamente vinculada al propósito de lograr bienestar para sus hogares.

Se cuenta que la Virgen de la Almudena del Cusco, lleva incrustada en su cabeza una astilla, de la otra imagen de España, traída por el Obispo Mollinedo. Hecho que constituye una fuente generadora de energía milagrosa que la llena de poderes, entre ellos de curar a los enfermos. Será por ello que entre sus devotos, hay presencia de curanderos andinos, conocidos como “pacos” y “pampa-misayoc”.

Otra versión nos da a conocer que, los ojos y la curiosidad popular, han descubierto en el rostro de la virgen, una bien disimulada cicatriz que se guardaba en secreto. Hecho que ha despertado la devoción por ella en esa “gente de mal vivir y muy amiga de lo ajeno”, que también, lleva cicatrices en el cuerpo, “cicatrices incurables de una herida”, pero no por los motivos amorosos de aquel tango añejo. Aunque la presencia de esta gente en la fiesta incomoda a los presentes, ellos no se dan por enterados ni ofendidos, y como muestra de su buen comportamiento han formado un grupo de danza folklórica que ejecutan en honor de la virgen, a quien piden protección para no tropezar con la ley, como poniendo en práctica ese amor “no al chancho sino a los chicharrones”.

Las mujeres que se dedican a la venta de carnes y verduras, acostumbran llevar una bolsa atada a la cintura, conteniendo el dinero producto de sus negocios. Ellas resaltan que la virgen lleva una bolsa similar con abundante dinero, pero que no puede extraer, por tener el brazo derecho tullido; sin embargo esa anomalía la interpretan como un indicador, de que la virgen siempre llenará la bolsa de sus devotos dedicados a los negocios, radicando allí el motivo porque los pequeños y medianos comerciantes, en gran número se han convertido en sus más fanáticos creyentes, disputándose el derecho de ser elegidos “mayordomos” de la fiesta.

CONCLUSIÓN

Ya, al margen de estas historias y creencias, podemos concluir expresando que la Festividad de la Virgen de la Almudena, es una muestra del empoderamiento de su cultura tradicional por parte de los cusqueños; hecho que se ha reflejado en la decisión popular de nombrar a la Virgen Natividad Real de la Almudena como ALCALDESA VITALICIA DE SANTIAGO. Como también, es otro de los grandes atractivos turísticos de la ciudad del Cusco, que debemos cuidar para que no se distorsione, a fin de que no solamente la colectividad la disfrute, sino los visitantes que vienen en busca de ese tipo de turismo vivencial.

Es más, recordemos que comentar dicha fiesta es una motivación para verla; por lo que si una fotografía vale por mil palabras, participar en dicha fiesta vale por mil fotografías.

(*) Promotor de Cultura y Turismo: luis.pallardel@gmail.com