Grupo de comerciantes ambulantes de comidas arrojaron desperdicios en puerta del Palacio Municipal

Ayer un grupo de comerciantes ambulantes de comidas que estaban instaladas al frontis del colegio de Ciencias y que fueron retiradas de la zona por pedido de las autoridades de la institución educativa, padres de familia y la directiva de exalumnos desarrollaron una jornada de protesta contra las autoridades municipales. En el desarrollo de la medida de fuerza arrojaron una gran cantidad de comida elaborada a las puertas del Palacio Municipal.

“Esta es la comida que por culpa del alcalde y sus funcionarios se nos ha quedado, no podemos comercializar porque de la noche a la mañana sin previo aviso nos han retirado de la zona perjudicándonos enormemente al extremo que no podemos como alimentar a nuestras familias, nos han quitado nuestro medio de vida, nosotros somos honestas trabajadoras que con esfuerzo nos hemos dedicados a esta actividad porque no hay otras fuentes de trabajo”, precisaron las comerciantes señalando que continuaran con sus protestas hasta lograr que la municipalidad del Cusco deje de lado la medida asumida.

Mientras tanto el gerente de Desarrollo Económico del gobierno municipal Luther Castillo, tras los hechos registrados recibió a las representantes y al abogado de las comerciantes en la sala de Banderas de la comuna provincial, a sus interlocutores les reitero continuar con el dialogo que vienen desarrollando cada semana con los grupos de comerciantes para solucionar el comercio ambulatorio en el centro de la ciudad, dándoles algunas opciones y orientación para su formalización, como ejemplo destaco que otros grupos de comerciantes fueron beneficiados del Procompite, con lo cual van formalizando su actividad económica y mejorando su calidad de vida.