SBS pide a personas estafadas por empresas financieras informales presentar denuncias

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) sugirió a las personas estafadas por empresas financieras informales que le alcancen sus denuncias de lo acontecido para acelerar su intervención y realizar las acusaciones penales respectivas. “Investigamos de oficio aún sin denuncia de por medio. Hemos visitado y detectado casos de informalidad (financiera), incluso hemos intervenido y cerrado locales, pero para realizar denuncias penales necesitamos las denuncias de los agraviados por estas empresas informales”, señaló el jefe del departamento de Asuntos Contenciosos de la SBS, Carlos Cueva. El público en general puede hacer llegar sus denuncias y consultas a: informalidad@sbs.gob.pe.

Cueva señaló que en los últimos ocho o nueve años tuvieron unos 10 casos de intervención de locales físicos de empresas financieras informales, así como de compañías financieras informales virtuales, que ofertan sus productos por Internet y las redes sociales.

“Incluso en muchos hicimos denuncias penales. Por ejemplo, En el caso de Inter Trade Corporation logramos dos condenas firmes por delito de intermediación financiera (captación y préstamo de dinero), aunque con prisión suspendida. Una en Trujillo y la otra en Ilo”, manifestó el funcionario.

Cueva comentó que en estos negocios financieros informales, con locales fijos, se mueven millones de dólares y dijo que en el caso de Inter Trade Corporation, establecida en cinco ciudades del país (Arequipa, Abancay, Ilo, Ica y Trujillo) se detectó y comprobó solo entre tres y cuatro millones de soles, cifra que podría ser mayor.

“Lo que se puede conocer es mucho menos del 5% (que se movilizaba). De una empresa que estafó lo que se conoce o se verifica en Fiscalía o en el Poder Judicial es mucho menos del 5% del monto (que movilizaba)”, destacó.

Según la SBS, uno de los supuestos que constituye informalidad financiera es la captación de dinero del público sin la autorización de la SBS, ofreciendo en contraprestación ganancias o intereses, de acuerdo a la Ley 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros. También lo es el uso de términos reservados para entidades supervisadas por la SBS por parte de personas jurídicas, sin autorización del regulador financiero.

En otro momento, Cueva informó que además, existen personas que ofrecen productos o esquemas financieros informales por Internet y las redes sociales (marketing multinivel) para captar dinero del público, sin contar con autorización de la SBS y pagando altas tasas de interés: entre 20% y 30%.

Alertó que estos altos retornos carecen de sustento económico y constituyen ofrecimientos para alentar a los interesados a desembolsar su dinero y a que traigan a más personas que participen en el esquema financiero informal ofertado, que al final generará en una pirámide que colapsará y terminarán estafados.

En las modalidades financieras informales modernas asociadas a las ventas multinivel, no existen empresas formales; no existen representantes ni responsables legales y no hay sedes físicas, pues solo alquilan locales para ofrecer sus productos, indicó.

En otro momento, señaló que han detectado esquemas fraudulentos de préstamos online que ofrecen tasas de interés de 1% mensual y que piden a las personas realizar pagos previos por garantías u otros a fin de hacer efectivo el desembolso de los créditos.

A su turno, la abogada del Departamento de Asuntos Contenciosos de la SBS, Consuelo Gazar, señaló que en el caso de la empresa Pay Diamond, que capta dinero del público sin autorización de la SBS (por Internet y las redes sociales), se realizó la denuncia respectiva ante el Ministerio Público. “Entre los principales denunciados destacan los principales promotores en Perú y otros de nacionalidades brasilera y boliviana”, dijo.

También informó que detectaron estafas piramidales encubiertas en las iglesias evangélicas, siendo sus líderes los que pedían a sus seguidores realizar sus inversiones respectivas, negocio que luego fue creciendo e incluyendo a personas ajenas a esta religión. “Los seguidores de estas iglesias estafados no hicieron las denuncias respectivas”, añadió.

Estas son las empresas que captan dinero del público son contar con la autorización de la SBS: