Cayó el gabinete Zavala y ahora se requiere trabajar por el país.

La crisis generada por el Gabinete Ministerial que determino plantear al Congreso Cuestión de Confianza para evitar la censura de la ministra de Educación Marilu Martens deberá ser solucionado adecuadamente por el Presidente de la República Pedro Pablo Kuczynski. Diversos sectores se pronunciaron sobre la necesidad de convocar a un gabinete de ancha base con posición ideológica diferente al que se venía desempeñando desde el 28 de julio del año pasado priorizando la participación de los integrantes del partido oficialista que fueron desplazados por los sectores más ligados a los que se denomina izquierda caviar. También deberá considerarse independientes con amplia y decidida identificación con el pueblo para priorizar temas como educación y salud, que han sido severamente descuidados a pesar de los altos recursos pero que fueron a parar a consultorias y asesorías que no dieron resultado para atender las demandas del país.

En el desarrollo del candente debate parlamentarios ligados al Partido Aprista, Alianza Para el Progreso, Nuevo Perú y del oficialismo expresaron en diversas tonalidades su respaldo al cuestionado gabinete ministerial enfrentando las posiciones expresadas por legisladores del Frente Amplio, Acción Popular y Fuerza Popular.

LOURDES ALCORTA

La congresista Lourdes Alcorta (FP) fue la primera en intervenir y señaló que el presidente del Consejo de Ministros fue a solicitar una cuestión de confianza, lo cual es improcedente y fuera de lugar. Indicó que la cuestionada es la ministra de Educación, y que no se ha tocado nada la política de Estado. Manifestó que el exministro Saavedra se gastó más de mil millones de soles en asesorías para sus amigos y cometió otras irregularidades. Dijo que a la ministra Martens se le pidió un informe, pero lamentablemente presentó un documento que no vale nada. Remarcó que al premier le han pedido también su renuncia todo el mundo, también todo el mundo le ha pedido que cambie de gabinete, pero a él le gusta el poder. Lamentó que este primer año de gobierno ha quedado demostrado que no saben gobernar y hay sinnúmero de pruebas de ello. Señaló que el ministro del Interior también cometió otro error al señalar de que los maestros eran terroristas y remitió una lista con nombres, lo cual fue una grave irresponsabilidad.

JORGE DEL CASTILLO

Jorge del Castillo (CPA) anotó que hay una gran expectativa en torno al debate en el Congreso, por lo cual recomendó que el debate no se convierta en dimes diretes, porque al hacerlo nos descalificamos nosotros mismos y la clase política seguirá perdiendo, por lo cual es necesaria la madurez política. Dijo que se está tratando de un tema esencial para el Perú que es la educación, por lo cual tenemos que afrontar este problema con seriedad. Anotó que el Jefe de Estado tenía que viajar a Naciones Unidas y Vaticano, pero todo quedaría paralizado por el gobierno se quedaría sin gabinete ministerial, con lo cual quedaría mal la imagen del Perú.

Del Castillo consideró que es necesario poner las cosas claras y se tienen tomar medidas urgentes como la rehabilitación del norte, la educación y la creación de empleo. “El Perú necesita unidad. La CPA no va a retirar la confianza al ministro Zavala. La confianza la dimos hace un año, no hay condiciones para cambiar nuestra posición, tenemos que afrontar esta problema con serenidad”, agregó.

CARLOS BRUCE

Carlos Bruce (PPK) dijo que se han escuchado de la bancada mayoritaria solo agresiones verbales, por lo cual es necesario precisar que se tiene que cambiar porque lo que se tratará es política de Estado y de gobierno. Manifestó que se presentó la cuestión de confianza para frenar las continuas censuras a ministros. Pero si persisten en no aprobar la cuestión de confianza al gabinete y censurar a la ministra de Educación, el presidente nombrará otro gabinete y si vuelven a no otorgar la confianza el presidente de la República hacer cumplir lo que garantiza la Constitución y convocar elecciones para el Congreso. “Hay una mayoría obstruccionista. Una demostración de ello es la falta de aprobación de varios decretos legislativos. Se está buscando la ingobernabilidad, esto se está generando y no lo pueden negar”, opinó.

“El presidente del Consejo de Ministros no se aferra a ningún puesto, porque él es el primer interesado en que haya gobernabilidad. El Congreso debe estar a la altura de las circunstancias. PPK no tiene aspiraciones después del 2021. Pero estamos aquí para sacar adelante al país. Invoco a que se vea intereses del país por encima de cualquier interés político”, agregó

CESAR VILLANUEVA

César Villanueva (APP) subrayó que el sobrepoder enceguece. No se ha censurado a ningún gabinete ni tampoco a una ministra, porque ni siquiera se ha presentado la moción de censura correspondiente, por lo que no me explico por qué se presenta una cuestión de confianza.

“La crisis está viniendo desde el Poder Ejecutivo y no nace aquí en el Congreso. No se puede presentar una cuestión de confianza por un problema sectorial. Es necesario cambios con nuevos ministros. Creo que este sobrepoder hace actuar a las personas como estamos observando. La gobernabilidad es lo importante. Mi bancada no renuncia al derecho de interpelar y censurar a cualquier ministro.

WILBERT ROZAS

Wilbert Rozas (FA) indicó que se pide una cuestión de confianza, la cual ni siquiera se ha quitado. Creo que este gabinete deberían pedir confianza al pueblo, a los maestros, acaso no sabemos que debido a la incapacidad de la ministra de Educación la huelga demoró más de 60 días, acaso no acusaron de violentistas a los maestros, pero sin embargo nos piden confianza, anotó.

Así como los miembros del gabinete han venido juntos, ojalá que de esa visiten los hospitales, supervisen las carreteras. Creo que los 360 mil maestros han censurado a la ministra de Educación. Los maestros no quieren este tipo de ministras.

Rozas agregó que lo que ha impedido gobernar es la inmoralidad, la corrupción, la falta de liderazgo. Kuntur Wasi, en el caso Chinchero, fue el detonante porque allí el premier tenía a sus familiares lobistas. Tenemos que ponernos fuerte ante el chantaje. Se tiene que ir la ministra de Educación, consideró.

ALBERTO QUINTANILLA

Alberto Quintanilla (Nuevo Perú) opinó que es constitucional que el presidente del Consejo de Ministros presente una cuestión de confianza, pero también es necesario que se realicen cambios. Señaló que la ministra de Educación debe retirarse del cargo. La política educativa debe estar en el centro del debate, porque está retrasada hace 40 años. Agregó que se tiene que respetar el equilibrio de poderes, hay que trabajar por la democracia. Por su parte Tania Pariona (Nuevo Perú) estamos en una crisis política y no me explico porque se ha tenido que llegar a una cuestión de confianza, si lo que se tenía que hacer es debatir, revisar, reformar la educación y el problema de los maestros.

VICTOR ANDRES GARCIA BELAUNDE

Víctor García Belaunde (AP) señalo “El señor Zavala quiere que le practiquemos la eutanasia, pero ya está muerto. Aquí no hay gobierno, el que gobierna es Zavala. Zavala y el gobierno están muertos, sentenció. Durante la gestión de Zavala se han suscrito ocho adendas por ejemplo en Odebrech, OAS, y en otras empresas. Nosotros no podemos darle confianza, la confianza que se lo dé el presidente de la República. Zavala, porque despacha en Palacio de Gobierno, se cree presidenciable y viene aquí que le apliquemos la eutanasia. Está desesperado, quiere irse por la puerta grande, cuando ha hecho negocios con el Estado. Estamos gobernados por pulpines, bachilleres, que les gusta todo lo que brilla es oro, eso les gusta mucho.

“Zavala no merece ninguna confianza. Zavala ha venido aquí a salvar su pellejo y si quiere la eutanasia, se la vamos a aplicar”, expresó.

GILBERT VIOLETA

Gilbert Violeta (PPK) dijo que a Fuerza Popular se le dio la responsabilidad en el Congreso y a PPK el Gobierno. Nos dio responsabilidad de dialogar con sabiduría y ser legítimos representantes del pueblo, pero considero que no se está cumpliendo con estas responsabilidades. Mientras tanto Sergio Dávila (PPK) manifestó su respaldo a PPK y al gabinete ministerial. No podemos vivir de interpelación a interpelación, de censura en censura, porque deseamos la gobernabilidad. No entiendo porque el ensañamiento contra la ministra, creo que el Congreso no ha sabido valorar el trabajo de la ministra.