Población sebastiana exigió que cesen las falsas promesas con respecto a reconstrucción del templo

Tal como precisamos el pasado sábado se recordó el primer aniversario del incendio del templo de San Sebastian y lamentablemente todos los compromisos asumidos para su reconstrucción simplemente fueron palabras que se las llevo el viento, en ese sentido cientos de pobladores participaron de una vigilia en la plaza mayor de San Sebastián. Grupos de personas de la hermandad, mayordomía y asociaciones folclóricas tomaron las calles y avenidas, para luego desplazarse con velas y gigantografías a la plaza mayor, donde a las 19:00 horas de ayer el párroco Genaro Huamán ofició una misa, después de los cantos y rezos.

El presidente de la hermandad, César Palomino, lamentó que durante el año no se cuente con el proyecto final de ejecución que permita de una vez ejecutar los trabajos, para la tranquilidad de la feligresía y la comunidad católica.

Hubo buenas propuestas y quizás la más conveniente fue la de una entidad bancaria y la intervención bajo la modalidad de obra por impuestos; sin embargo, esta no se concretiza por la observación a aspectos técnicos en el expediente, refirió Palomino.

Decenas de personas participaron del acto público ““En esta vigilia nocturna, recordamos un año del trágico hecho donde perdimos a nuestro templo que hoy se halla abandonada sin que se conozca, cuando se iniciaran la reconstrucción, por ello pedimos a Dios la pronta reconstrucción”, señalaron los participantes de la vigilia.

A la jornada acudieron los vecinos del distrito de San Sebastián, así como la hermandad quienes al repique de las campanas, recordaban aquella madrugada del 16 de setiembre del año 2016, cuando las llamas de fuego, destruían el templo.

Recordaron que tras la destrucción del recinto religioso, el templo fue declarado en emergencia y su urgente reconstrucción, por parte de los gobernantes nacionales regionales y locales, sin embargo esto no se cumple, lo cual es de la preocupación.

En esta oportunidad cuestionaron también el accionar de los integrantes del Ministerio Publico quienes hasta la fecha tampoco se pronuncian, sobre las investigaciones que realizaron “Hoy, a un año del incidente, los trabajos de restauración no han iniciado y aún no se ha esclarecido el factor que inició el fuego. Se conoce que se habían dispuesto peritos para la labor, aunque no se han pronunciado sobre el tema”, precisó uno de los participantes en la jornada.

Por su parte la sociedad civil como las organizaciones religiosas de San Sebastián afirman que han estado insistiendo en la intervención con varias reuniones, pero sin hecho aún concretos para la pronta restauración. Afirman que continuarán en su demanda. Cabe mencionar que la única intervención que tuvo es la cubierta que coloco la Dirección Regional de Cultura de Cusco, ya que se avecinaban las lluvias, propios de la época.