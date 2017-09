Desconsolado adiós a Sebastián André

Ayer se tributó una desconsolada despedida a Sebastián André Gárate (13), quien fue secuestrado hace precisamente un mes y cuyo cuerpo inerte fue hallado el pasado domingo en cercanías de Urcos. El cortejo fúnebre se desarrolló con la presencia de sus dolidos padres y la compañía de sus compañeros del colegio Galileo, familiares, ciudadanas y ciudadanos del Cusco. El desconsuelo y el severo cuestionamiento por la ineptitud de la Policía Nacional – Divincri y el Ministerio Publico se registraron en el último adiós al hijo, el amigo, el compañero de colegio cuya vida fue segada por indeseables que lo torturaron antes de asfixiarlo. La crueldad de quienes lo victimaron deberá recibir la máxima sanción del Poder Judicial.

El cortejo fúnebre antes de enrumbar a la última morada se trasladó hasta las sedes del Ministerio Publico y la Policía Nacional del Perú del Cusco, los niños y adolescentes compañeros de colegio de Sebastián André con sus voces que reflejaban el sentir de la sociedad cusqueña exigían justicia, les llamaban a la reflexión para que trabajen como brazo de la Ley, que dejen su inoperancia y falta de idoneidad y dedicación para enfrentar a los delincuentes porque sienten que todos los días corren peligro al no haber la protección de quienes tienen el rol en la sociedad precisamente para estar en defensa de la vida.

“Nos están matando, ya son varios los niños y adolescentes que mueren en manos de los delincuentes y los fiscales y los policías lo que hacen es no trabajar, queremos salir a las calles, queremos vivir sin miedo, queremos ir a nuestros colegios, ir a jugar, sin miedo, pero no hacen nada, no nos defienden”, preciso en emotivo discurso uno de los estudiantes en la puerta del Ministerio Publico.

Por su parte Juan Gárate, desconsolado padre de Sebastian Andreé, en medio de llanto expresó sus sentimientos en el triste momento de despedir a su hijo. “Nadie va a devolverme a mi hijo, él ya está muerto, lo mataron, pero hay una cosa que le pido a las autoridades, y es que den con el paradero de los malditos que le hicieron esto (…), no voy a descansar hasta que estén presos y que paguen su condena”.

Mientras tanto la sufrida madre de Sebastian, la mujer que desde el mismo momento de recibir la llamada de los malditos que cegaron la vida de su pequeño, expresó sentirse decepcionada del trabajo de las autoridades y les pidió que ahora si trabajen. “No saben lo que he sufrido, han sido días terribles que me han marcado para toda la vida, no deseo para nadie esta terrible experiencia. Desde aquí le digo a estos malditos, que les he hecho, que los hicimos para que nos hagan esto, les abrimos la puerta de nuestra casa con cariño y nos han roto el corazón, espero que la justicia actué ahora debidamente, que los asesinos reciban la máxima condena. Hago también un llamado a las autoridades, he escuchado la versión que han dado en la conferencia de prensa, están mintiendo, no han trabajado, el miércoles después del secuestro me llamaron de la fiscalía y me dijeron dígales a la Policía que envíen los documentos, es decir a pesar que mi hijo estaba secuestrado no tomaron ni el mínimo interés, pero si me llama la atención que para los que tienen dinero, para los que tienen poder si se mueven, 70, 80 policías buscaban al joven secuestrado en Quillabamba y a nosotros ningún policía, dicen que eran 20, es mentira. Mi hijo ha sido asesinado, a mi pequeño lo han matado, nadas va devolverme a mi bebe, a mi hijito a mi Sebastián”.

Finalmente el cortejo fúnebre se dirigió al cementerio de San Jerónimo donde en medio de desgarradoras escenas de llanto y dolor que conmovieron a todos, Sebastián André quedo en su última morada.

NO HAY INFORMACION SOBRE LOS ASESINOS

Mientras tanto hasta el cierre de edición no había ningún indicio del paradero de los hermanos Percy y Wilfredo Peralta Jalire, quienes está inubicables desde el 26 de agosto, cuando Percy Peralta en una demostración de su desprecio total por sus semejantes se apersono a la sede policial de la Divincri argumentando que estaba colaborando con la justicia, engañando a los efectivos policiales a quienes les hizo creer su coartada. Desde el 29 de agosto ya nada se sabe de ellos.

Ahora recién la PNP y el Ministerio Público decidieron asumir acciones con la persona de Luisa Lima Vera, pareja de Percy Peralta Jalire, ella reconoció fehacientemente el 29 de agosto que el vehículo y la persona que seguía a Sebastián André era el mencionado sujeto. Desde un primer momento resultaba pieza clave esta ciudadana para conocer donde se ubicaban los sujetos que ahora son buscados por las autoridades y quizás se pudo evitar el desenlace fatal.

Es más que seguro que se ha estado comunicando con su consorte y se espera que se actué adecuadamente para mediante el levantamiento del secreto de comunicaciones y la respectiva geolocalización se conozca el paradero del asesino, más teniendo en cuenta que según se señala en una reciente comunicación dejo entrever que se enteró de la muerte de Sebastian André días antes porque pregunto “donde está el cuerpito”. Se debe precisar que la ubicación del cuerpo el pasado domingo fue fortuito no fue producto de investigación alguna.