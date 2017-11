Alertan no consumir conserva de pescado de empresa china Tropical Food

El Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (Sanipes) alertó a la población a no consumir las conservas de pescado producidas por la empresa china Tropical Food Manufacturing (Ningbo) co., Ltd. al haber detectado presencia de gusanos parásitos en un lote de sus productos. Los parásitos (nemátodos anisákidos), según Sanipes, se encontraron en el lote de Entero de Caballa en Salsa de Tomate que contaba con Certificado Sanitario de la Administración General de Supervisión de Calidad, Inspección y Cuarentena de la República Popular China (AQSIQ).

Tras este resultado, Sanipes ha enviado, a través de la Cancillería peruana, una Alerta Sanitaria Internacional a las autoridades chinas. “La Alerta Sanitaria a China se emitió dado que ese producto contaminado pone en riesgo la salud de los consumidores”, señala Sanipes en un comunicado.

Informan también que han dispuesto prohibir la importación de todos los productos provenientes de Tropical Food Manufacturing (Ningbo) co., Ltd hasta que la Autoridad Sanitaria de China demuestre que puede garantizar la inocuidad de esos productos hacia nuestro mercado.

En el marco de esta medida, Sanipes, además, ha notificado a las empresas peruanas que importaron estas latas de conserva a retirar inmediato del mercado peruano, bajo su responsabilidad, todos los productos que hayan sido manufacturados por la referida empresa China.

“Sanipes invoca a los distribuidores, comercializadores, supermercados, mercados y tiendas de abarrotes que cuenten con stock de conservas fabricadas por Tropical Food Manufacturing (Ningbo) co., Ltd. -que se vende bajo varias marcas comerciales- que no continúen con la oferta y venta de estos productos.

Piden comunicarse a Alerta SANIPES al correo electrónico alertasanipes@sanipes.gob.pe o al Whatsapp 945-344-011 para que Sanipes coordine las medidas correspondientes de retiro o inmovilización sanitaria.

En su capacidad de autoridad sanitaria nacional, Sanipes canceló la autorización de Certificaciones del Perú S.A. (CERPER) como laboratorio Entidad de Apoyo, por dos años, al haber incurrido en infracción muy grave, por aprobar erróneamente los ensayos que permitieron el ingreso de estas conservas, poniendo en grave riesgo la salud de los consumidores.

“Sanipes ejerce permanente labor de vigilancia a fin de garantizar la sanidad e inocuidad de los productos pesqueros y acuícolas que se comercializan en el país, con el propósito de proteger la vida y la salud pública”, puntualiza el comunicado.