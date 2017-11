Síntomas de haber consumido conserva de pescado contaminado

Un cólico intenso, diarrea y, en algunos casos, intoxicación con aparición de ronchas en la piel son los síntomas que se presentan luego de consumir conservas de pescado contaminadas como las que han sido inmovilizadas por Sanipes, sostuvo el médico infectólogo, Ciro Maguiña. Indicó que esos síntomas se presentan poco después del consumo del pescado contaminado con nemátodos anisákidos y de manera muy intensa.

El especialista, quien es vicedecano del Colegio Médico del Perú, sostuvo que la contaminación de las conservas se debió a fallas en el sistema de bioseguridad y de control de calidad que toda fábrica debe tener.

Anotó que esos casos se han dado también en el país pero de manera muy excepcional en especies como el jurel y el perico. Eso era algo que no existía antes pero ahora ocurre muy esporádicamente como consecuencia del cambio climático.

Recomendó que cuando se compre pescado fresco lo mejor es retirarle inmediatamente las vísceras, que es donde se alojan estas bacterias.

El Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES) alertó a la población a no consumir las conservas de pescado producidas por la empresa china Tropical Food Manufacturing (Ningbo) co., Ltd. al haber detectado presencia de gusanos parásitos en un lote de sus productos.

También prohibió la importación de todos los productos provenientes de esa empresa china hasta que la autoridad sanitaria de ese país demuestre que puede garantizar su inocuidad.