Incremento del costo del gasoducto del sur fue en sesión no presencial

El ex ministro de Economía y Finanzas del gobierno de Ollanta Humala, Luis Miguel Castilla, confirmó que en una “sesión no presencial” (conferencia telefónica) del Consejo Directivo de Proinversión, que presidía, se aprobó –el 6 de junio de 2014– el Límite Máximo del Costo del Servicio para la propuesta económica del Concurso de Proyecto Integrales, es decir, se fijó el costo máximo del proyecto Gasoducto Sur Peruano por US$ 7,800 millones.

Castilla informó sobre su participación como presidente del Consejo Directivo de Proinversión durante el período de entrega en concesión de esta obra. Los congresistas le recordaron al exministro que el costo máximo del Gasoducto –propuesto por el Comité Pro Seguridad Energética– habría significado el aumento en las tarifas de transporte del gas.

En este punto, criticaron que el esquema utilizado por el gobierno de Ollanta Humala –hoy detenido por corrupción– obligaba a los usuarios a financiar este proyecto privado. Castilla no pudo contestar cuando le recordaron que la Constitución prohíbe ese tipo de cobros.

La presidenta de la comisión le señaló hasta ocho “sesiones no presenciales” del Consejo Directivo de Proinversión en las que se aprobaron modificaciones a las reglas de juego del proceso de concesión del Gasoducto Sur.

Rosa María Bartra también le recordó la “sesión no presencial” del Consejo Directivo de Proinversión que aprobó la modificación sustancial a las bases del Proyecto Mejoras a la Seguridad Energética del país y desarrollo del Gasoducto Sur Peruano, que había sido solicitado por el Comité Pro Seguridad Energética de Proinversión el mismo día, 21 de abril de 2014.

La congresista Bartra llamó la atención que esta misma práctica de acelerar los procesos a través de sesiones no presenciales se ha observado en otros proyectos que son materia de investigación, entre estos, la Interoceánica.

Castilla fue consultado por Bartra sobre lo sucedido con el caso de la eliminación del postor Gasoducto Peruano del Sur. La respuesta del ex ministro fue que el mencionado postor “se autodescalificó” al modificar la composición del consorcio postulante.

Sin embargo, la presidenta de la Comisión Investigadora Multipartidaria le recordó que existe una sentencia judicial que le da la razón al consorcio descalificado, en el sentido que sufrió una eliminación indebida del proceso.

En una sesión anterior de la comisión, el representante del consorcio descalificado había señalado que el Estado perdió más de US$ 100 millones porque el Comité Pro seguridad Energética escogió la opción más costosa.