Declararon fundado pedido impedimento de salida del país para Susana Villarán

El Poder Judicial declaró fundado el pedido de ocho meses de impedimento de salida del país planteado por el Ministerio Público contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán. La disposición, que incluye también al exgerente municipal José Miguel Castro, fue resuelta por el Tercer Juzgado de Investigación, durante la audiencia realizada ayer.

El plazo de impedimento de salida será contado a partir de la fecha y se cursarán oficios a Migraciones y las autoridades respectivas, a fin de que den por cumplida la orden.

Susana Villarán y José Miguel Castro son investigados por los presuntos delitos de cohecho pasivo propio y lavado de activos en agravio del Estado. El equipo especial del Ministerio Público dispuso el inicio de una investigación preliminar contra la exalcaldesa y su exgerente municipal José Miguel Castro por un presunto financiamiento de Odebrecht y OAS a la campaña contra la revocatoria en el año 2013.

En ese marco, el Ministerio Público solicitó al Poder Judicial el impedimento de salida del país de ambos exfuncionarios.

Según el aspirante a colaborador eficaz, Valdemir Garreta, Susana Villarán acordó con las empresas Odebrecht y OAS un aporte de más de tres millones de dólares para financiar la mencionada campaña.

En sintonía con dicha declaración, el exoperador de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, aseguró que Susana Villarán lo llamó telefónicamente para agradecerle por el aporte.

VILLARAN RECHAZA RESPONSABILIDAD

La exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, por su parte rechazó ser responsable de los hechos que se le imputan en relación a su presunta vinculación con la empresa Odebrecht. “No soy responsable de los hechos que se me imputan y siempre, confiando señor juez en su buen juicio y determinación en esta audiencia, siempre he estado disponible para acudir a todas las diligencias que el Ministerio Público me ha solicitado”, señaló Villarán.

Según remarcó, cada citación fiscal fue respondida con su presencia y cuando no pudo acudir brindó la justificación respectiva. “Vivo en el Perú, tengo mis nietas y dos hijos en Perú, y quiero decir que es mi deseo que todo esto, que para mí es falso, se esclarezca con mi presencia activa”, puntualizó la exalcaldesa.

Durante la diligencia, el abogado Iván Paredes, defensa legal de Villarán, argumentó que no existen elementos para determinar riesgo de fuga, y presentó documentos que acreditan dónde vive, a fin de que el juez lo verifique. Además, recordó que Susana Villarán no tiene pasaporte.