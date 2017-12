Juez ordena a alcalde del Cusco ya no cerrar la avenida de la Cultura

La Municipalidad de Wanchaq, atendiendo las quejas de los vecinos de Mariscal Gamarra. Rosaspata. Tahuantinsuyo. Zaguán del Cielo. Recoleta. instituciones públicas y privadas, especialmente del Hospital Regional. Clínicas, transportistas del servicio público urbano y conductores particulares de vehículos, presentó demanda de Habeas Corpus, contra el Alcalde de la Municipalidad del Cusco: Carlos Moscoso Perea, por limitar la libertad de tránsito en Av. la Cultura. Demanda que fue declarada fundada, por los argumentos sustentados por la Procuraduría de la Municipalidad Distrital de Wanchaq.

Ante este hecho arbitrario y de abuso de autoridad, que no midió consecuencias en los actos del cierre de la Av. La Cultura, entre el ovalo Garcilaso y Diagonal Angamos; el Fiscal de Prevención del Delito: Eduardo Poblete Barberis, ordenó al Alcalde de la Municipalidad Provincial del Cusco: Carlos Moscoso Perea, a No cerrar más, la Av. la Cultura los días Domingos. Pero lamentablemente NO hizo caso la Autoridad Provincial, por lo que la Procuraduría de la Comuna Wanchina, recurrió al poder judicial para demandar la reapertura de la referida vía troncal.

Tras ser sustentada la demanda de protesta de los vecinos, así como de profesionales de la salud y transportistas, el Juez: Jimmy Alan Manchego Enríquez, del 4to Juzgado Penal Unipersonal ordenó cancelar la actividad recreacional de la Ciclovía, de los días domingos, que organiza la Municipalidad Provincial del Cusco, disponiendo de forma inmediata, se restablezca el tránsito vehicular, la liberación, de los accesos de la Av. La Cultura y el retiro de las barreras de metal.

Ante esta demanda planteada, el alcalde wanchino Willy Cuzmar Del Castillo, precisó que, en diferentes oportunidades solicitó de forma verbal y escrita a su homólogo del Gobierno Local del Cusco, a fin de que desista con el cierre de la Av. La Cultura, para evitar más faltas a la libertad y al derecho del libre tránsito de las personas.

En conclusión el Alcalde Provincial, debe disponer restablecer el libre tránsito en la Av. La Cultura, los días domingos.