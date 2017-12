Salomón Lerner dijo que él no contrato al publicista brasileño Luis Favre

El ex hombre fuerte del gobierno de Ollanta Humala y que ocupara el premiarato Salomón Lerner Ghitis ayer ante la Comisión Lava Jato del Congreso aseguró que no tiene conocimiento de los pagos que se realizaron al publicista brasileño Luis Favre, quien participó en la campaña por el No a la revocatoria de la ex alcaldesa de Lima Susana Villarán. Sin embargo, según sostuvo Lerner Ghitis, fue él quien contactó al publicista con Susana Villarán, al que conocía desde la campaña del Partido Nacionalista a finales del 2010.

“Yo le dije que conocía a esta persona, que había estado dentro de la campaña del Partido Nacionalista y había tenido un éxito muy importante. Y entonces le dije que si ella no tenía inconveniente y, al contrario, me dijo sí, le parecía muy interesante que pudiera tomar contacto con él”, señaló Salomón Lerner y precisó que no conoció los detalles de su contratación y menos aún que él haya pagado sus honorarios.

Lerner Ghitis, quien se presentó como uno de los aportantes más importantes de la campaña “Rostros y voces por el No en defensa de Lima”, informó que el total de su contribución económica a favor de la continuidad de la gestión municipal de Villarán fue de 300 mil soles. Dijo que ese dinero fue entregado a Fina Kapatra, María Julia Méndez y Daniela Maguiña a quienes identificó como aquellas personas que se encargaron de recibir los aportes.

Esos aportes financieros fueron entregados por la compra de cuadros que se entonces se subastaban para obtener fondos; con 26 mil soles a la asociación Amigos de Lima y, luego, con el pago de 260 mil soles para saldar una deuda pendiente por concepto de publicidad con América Televisión. “Pero no he sido jefe de campaña por el No. Yo tenía entendido que ese cargo lo ejercía Anel Townsend”, indicó a los legisladores presentes en la sesión.

Lerner Ghitis se comprometió a remitir a la comisión la copia de los cheques que giró para financiar la campaña contra la revocatoria de la entonces alcaldesa de Lima, Susana Villarán.

MINTIO ANEL TOWNSEND

En otro momento de la extensa sesión Salomón Lerner Ghitis, al ser consultado sobre si fue él quien financió los 150 mil dólares que recibió por honorarios el publicista Luis Favre, tal como indicó Anel Townsend, vocera de la campaña por el No en la sesión del pasado viernes, insistió: “Yo no he cubierto ningún pago al señor Favre”.

FAVRE FUE ASESOR DE OLLANTA HUMALA

El empresario manifestó que cuando ejerció la presidencia del Consejo de Ministros -entre el 28 de julio del 2011 a diciembre del 2011- se enteró que Favre se desempeñaba como asesor del presidente de la República, Ollanta Humala, pero que nunca supo de los detalles de su contratación.

Ello motivó que la legisladora Karina Beteta, de Fuerza Popular, solicitara que se cite a la entonces secretaria general de la Presidencia de la República para conocer detalles de la contratación de Favre como asesor presidencial. La presidenta de la comisión parlamentaria, Rosa María Bartra (FP) anunció que será tomado en cuenta ese pedido.