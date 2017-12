Decenas de cajas de cerveza se hicieron trizas ayer en Cusco

Por razones que son materia de investigación, aun cuando testigos señalan que fue producto de una mala maniobra para evitar una colisión con otra unidad, decenas de cajas de cerveza cayeron del camión que estaba por ingresar a la avenida Collasuyo en la esquina con avenida Universitaria. El golpe fuerte seguida del chasquido de decenas de botellas rotas y el liquido que se desparramaba motivaron de inmediato la presencia de curiosos especialmente jóvenes universitarios.

Circunstancialmente llegaron a la zona un grupo de agentes de la Policía de Tránsito que participaron en el desfile de homenaje al aniversario policial. Las efectivas colaboraron en el retiro de las cajas colapsadas junto al personal del camión de carga para aliviar el congestionamiento vehicular originado por el percance.

Obviamente las pocas botellas que no se rompieron fueron aprovechadas por algunos transeúntes que las recogieron con sumo cuidado. No se cuantifico el monto de los daños materiales, el conductor del camión no quiso brindar detalles argumentando que primero tenia que dedicarse a liberar el tránsito.